Командувач армії Норвегії побував у зоні бойових дій в Україні

Разом із Сирським норвезький генерал відвідав бойові частини ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен спільно з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським відвідав українські підрозділи, що виконують бойові завдання в прифронтовій зоні на півдні України.

Про це повідомив Сирський.

За його словами, делегація побувала в органах військового управління, а також у підрозділах десантно-штурмових і штурмових військ, які діють у Південній операційній зоні.

Під час візиту генерал Крістофферсен ознайомився з оперативною обстановкою та роботою озброєння, яке використовують українські військові. Також сторони обговорили актуальні потреби ЗСУ, зокрема в озброєнні, техніці та боєприпасах, а також подальше розширення співпраці у двосторонньому та багатосторонніх форматах.

Олександр Сирський подякував Норвегії за підтримку та назвав її одним із найпослідовніших союзників України.

