Київ після масованої атаки рф звернувся до ЮНЕСКО
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО закликала міжнародну спільноту відреагувати на російську атаку по Києву в ніч на 24 травня, заявивши про цілеспрямоване знищення культурної спадщини та спробу "культурного геноциду" українців.
У заяві Нацкомісії йдеться, що масований ракетно-дроновий удар був спрямований по історичному та культурному ядру столиці.
"росія веде війну не лише проти українського народу, а й проти української культури, історичної пам’яті та світової культурної спадщини", – наголосили у відомстві.
За даними комісії, внаслідок атаки були пошкоджені або постраждали низка культурних, освітніх і наукових установ Києва, серед яких:
Національний художній музей України;
Український дім;
Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та його книгосховища;
Київська опера;
Національна музична академія України;
Національна філармонія України;
Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого;
Мала опера;
корпуси КНУ ім. Тараса Шевченка.
Окремо в Нацкомісії наголосили на ударі по Національному музею Чорнобиля, назвавши його абсолютним проявом варварства.
Там заявили, що атака знищила унікальні артефакти та історичні свідчення про Чорнобильську катастрофу – лише через місяць після модернізації музею до 40-х роковин аварії на ЧАЕС.
За інформацією комісії, від початку повномасштабної війни росія пошкодила або знищила вже 1 783 об’єкти культурної спадщини та 2 540 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні.
"Держава, яка нищить світову спадщину, не має права залишатися в цивілізованих міжнародних інституціях", – наголосили в Нацкомісії.
Україна закликала генерального директора ЮНЕСКО, держави-члени організації та міжнародні інституції:
дати публічну оцінку російському удару;
допомогти з фіксацією руйнувань;
посилити механізми захисту української культурної спадщини;
розглянути питання відповідальності РФ за систематичне знищення культурних об’єктів, що може мати ознаки воєнних злочинів.