Київ після масованої атаки рф звернувся до ЮНЕСКО

російський удар був спрямований проти культурного та історичного центру столиці.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО закликала міжнародну спільноту відреагувати на російську атаку по Києву в ніч на 24 травня, заявивши про цілеспрямоване знищення культурної спадщини та спробу "культурного геноциду" українців.

У заяві Нацкомісії йдеться, що масований ракетно-дроновий удар був спрямований по історичному та культурному ядру столиці.

"росія веде війну не лише проти українського народу, а й проти української культури, історичної пам’яті та світової культурної спадщини", – наголосили у відомстві.

За даними комісії, внаслідок атаки були пошкоджені або постраждали низка культурних, освітніх і наукових установ Києва, серед яких:

Національний художній музей України;

Український дім;

Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та його книгосховища;

Київська опера;

Національна музична академія України;

Національна філармонія України;

Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого;

Мала опера;

корпуси КНУ ім. Тараса Шевченка.

Окремо в Нацкомісії наголосили на ударі по Національному музею Чорнобиля, назвавши його абсолютним проявом варварства.

Там заявили, що атака знищила унікальні артефакти та історичні свідчення про Чорнобильську катастрофу – лише через місяць після модернізації музею до 40-х роковин аварії на ЧАЕС.

За інформацією комісії, від початку повномасштабної війни росія пошкодила або знищила вже 1 783 об’єкти культурної спадщини та 2 540 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні.

"Держава, яка нищить світову спадщину, не має права залишатися в цивілізованих міжнародних інституціях", – наголосили в Нацкомісії.

Україна закликала генерального директора ЮНЕСКО, держави-члени організації та міжнародні інституції: