Суд Бахрейну засудив 9 осіб до довічного за співпрацю з КВІР Ірану

24 травня 2026, 18:18
Фото: DW
Ці люди брали участь у зборі інформації про конфіденційні сайти та сприяли пов'язаним з цим фінансовим переказам.
Суд Бахрейну засудив дев'ятьох обвинувачених до довічного ув'язнення, а двох інших – до трьох років позбавлення волі за співпрацю з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР) з метою здійснення "ворожих та терористичних актів" проти Бахрейну.
 
Про це пише Reuters.
 
У заяві йдеться, що відповідачі брали участь у зборі інформації про конфіденційні сайти та сприянні пов'язаним з цим фінансовим переказам.
 
Міністерство внутрішніх справ Бахрейну 9 травня заявило про арешт 41 особи, яка, за його словами, була пов'язана з КВІР. Відомство повідомило, що органи безпеки викрили групу, пов'язану з КВІР, тоді як розслідування прокуратури також стосувалися справ, пов'язаних зі співчуттям до іранських атак.
 
Іран розпочав атаки на цілі в Бахрейні та інших арабських країнах Перської затоки, де розташовані військові бази США, після того, як 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється