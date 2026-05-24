В Угорщині висловили підтримку українцям, які постраждали внаслідок масованої атаки рф
24 травня 2026, 19:18
Низка держав засудила масовану атаку рф на Україну.
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан рішуче засудила російський обстріл Києва в ніч на 24 травня.
Про це вона написала в мережі Х.
Глава МЗС назвала атаку на столицю "жорстоким нападом" і ще одним "жахливим нагадуванням про людські жертви цієї війни".
Угорщина солідарна із жертвами і народом України, який, за її словами, ніколи не має "прокидатися під звуки ракет, дронів і вибухів" і боятися за власне життя.
"Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, загиблі й поранені невинні люди – це неприпустимо", – написала Орбан.