В Угорщині висловили підтримку українцям, які постраждали внаслідок масованої атаки рф

Низка держав засудила масовану атаку рф на Україну.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан рішуче засудила російський обстріл Києва в ніч на 24 травня.

Про це вона написала в мережі Х.

Глава МЗС назвала атаку на столицю "жорстоким нападом" і ще одним "жахливим нагадуванням про людські жертви цієї війни".