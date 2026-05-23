Швеція заявила, що Україна має отримати чіткий шлях до вступу в НАТО

Йонсон аргументує необхідність зближення України з НАТО її військовим потенціалом.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив 23 травня, що Україна має мати чіткий шлях до вступу в НАТО, попри заперечення окремих країн-членів альянсу.

"Усі європейські країни повинні мати право вступати до НАТО, якщо вони відповідають вимогам. Не повинно бути ні в кого права вето на це. Це наша позиція", – заявив Йонсон, посилаючись на політику відкритих дверей альянсу. Він визнав відсутність консенсусу серед союзників, але не відступив від своєї позиції: "Я визнаю, що є союзники, які виступають проти цього. Але якщо ви питаєте про нашу позицію, то це вона і є".

Швеція підтримує майбутнє членство України як у НАТО, так і в ЄС, підкреслив міністр, наголосивши на необхідності надання Києву довгострокової євроатлантичної перспективи. Аргументом на користь зближення Йонсон назвав масштаб і потенціал українських збройних сил. "Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти інноваційну систему, яку створила Україна? І де ще ми можемо знайти такий промисловий потенціал?" – риторично запитав він.

Окремо міністр відзначив оборонний ринок України як один із найефективніших у Європі. Після повномасштабного вторгнення росії Київ дерегулював сектор, частково приватизував його та відкрив для конкуренції, що дозволило різко пришвидшити виробництво озброєнь.