Швеція заявила, що Україна має отримати чіткий шлях до вступу в НАТО

23 травня 2026, 16:30
Йонсон аргументує необхідність зближення України з НАТО її військовим потенціалом.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив 23 травня, що Україна має мати чіткий шлях до вступу в НАТО, попри заперечення окремих країн-членів альянсу.

Про це пише Politico.

"Усі європейські країни повинні мати право вступати до НАТО, якщо вони відповідають вимогам. Не повинно бути ні в кого права вето на це. Це наша позиція", – заявив Йонсон, посилаючись на політику відкритих дверей альянсу. Він визнав відсутність консенсусу серед союзників, але не відступив від своєї позиції: "Я визнаю, що є союзники, які виступають проти цього. Але якщо ви питаєте про нашу позицію, то це вона і є".

Швеція підтримує майбутнє членство України як у НАТО, так і в ЄС, підкреслив міністр, наголосивши на необхідності надання Києву довгострокової євроатлантичної перспективи. Аргументом на користь зближення Йонсон назвав масштаб і потенціал українських збройних сил. "Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти інноваційну систему, яку створила Україна? І де ще ми можемо знайти такий промисловий потенціал?" – риторично запитав він.

Окремо міністр відзначив оборонний ринок України як один із найефективніших у Європі. Після повномасштабного вторгнення росії Київ дерегулював сектор, частково приватизував його та відкрив для конкуренції, що дозволило різко пришвидшити виробництво озброєнь.

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
США не можуть відвернутися від Європи.
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
