Трамп розглядає відновлення ударів по Ірану – Axios

Президент США скасував поїздку на весілля сина та залишився у Білому домі через "урядові обставини".

Президент США Дональд Трамп 22 травня скликав екстрену нараду з командою вищого керівництва з національної безпеки щодо ситуації навколо Ірану.

За даними Axios, які посилаються на двох американських чиновників, Трамп серйозно розглядає можливість завдати нових ударів, якщо поточний раунд переговорів не дасть результату.

На зустрічі були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Ґегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф та керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Держсекретар Марко Рубіо та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн були відсутні, перший перебував у Європі, другий на церемонії випуску Військово-морської академії. Трампа поінформували про стан переговорів та можливі сценарії на випадок їхнього провалу.

Американський чиновник, обізнаний з дипломатичними зусиллями, охарактеризував переговори як "болісні", зазначивши, що проєкти документів "передаються туди-сюди щодня" без суттєвого прогресу. Два джерела, знайомі з позицією Трампа, стверджують, що він схиляється до відновлення військових дій, якщо на переговорах не станеться чогось неочікуваного. Зокрема, президент порушив питання про можливість проведення масштабної фінальної операції, після якої міг би оголосити перемогу та завершити війну.

Сигналом тривоги стала і зміна графіка президента. Після промови в Нью-Йорку він повернувся до Вашингтона, відмовившись від планів провести вихідні у своєму гольф-клубі Бедмінстер. Трамп також написав у Truth Social, що не відвідає весілля сина Дона-молодшого через "обставини, що стосуються уряду". "Я вважаю важливим залишатися у Білому домі протягом цього важливого періоду часу", – додав він.

Водночас Axios підкреслює, що жодних ознак остаточного рішення про відновлення війни поки немає. МЗС Ірану заявило, що переговори тривають, але угода "ще не близька". Напівофіційне агентство Tasnim, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції, також підтвердило, що переговори щодо спірних питань тривають без кінцевого результату.

Нагадаємо, 18 травня Трамп вже відтермінував нові удари по Ірану, щоб дати більше часу для дипломатії, однак попередив про можливе посилення військового тиску.