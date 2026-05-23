ВООЗ закликала країни посилити моніторинг через спалах хантавірусу

Кількість підтверджених випадків зараження хантавірусом зросла до 12. Черговий випадок зафіксували в Нідерландах у члена екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, який опинився в епіцентрі спалаху.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус виступив із заявою на пресконференції в Женеві, закликавши уряди всіх країн негайно посилити моніторинг. Пасажири судна мають "обережно пересуватися протягом решти карантинного періоду". Зараз під наглядом перебувають понад 600 контактних осіб у різних куточках світу.

Вірус вже забрав три життя, однак з 2 травня нових смертей не зафіксовано. Нідерландський член екіпажу госпіталізований у суворій ізоляції – у нього виявили штам "вірус Анд". Спочатку чоловік перебував на домашньому карантині, однак згодом його перевели до спеціалізованого закладу.

Нідерландський інститут громадського здоров'я RIVM намагається заспокоїти громадськість. "Ймовірність подальшого поширення в Нідерландах залишається дуже малою", – йдеться у заяві інституту. Усі евакуйовані з судна проходять щотижневе тестування, результати якого перевіряють у двох незалежних лабораторіях.

Українське МОЗ відстежує ситуацію з українцями, які входили до складу екіпажу лайнера. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів, проте в нашій країні переважає інший варіант інфекції – лихоманка з нирковим синдромом.