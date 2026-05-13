Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post

Спалах хантавірусу на експедиційному судні в Атлантичному океані спричинив масштабну міжнародну операцію з евакуації та медичного нагляду за пасажирами з кількох країн. Збудником виявився андський вірус – рідкісний штам тип хантавірусу, який у виняткових випадках може передаватися від людини до людини, що, ймовірно, і сталося на борту судна "Хондіус". Троє людей загинули, ще кілька випадків підтверджено або вважаються підозрілими, а понад півсотні пасажирів і членів екіпажу перебуватимуть у шеститижневому карантині. Попри тривожний перебіг подій, представники охорони здоров’я наголошують: ризик для широкого загалу залишається дуже низьким і що це не початок нової пандемії.

Низку випадків захворювання, спричиненого хантавірусом, на борту судна пов’язали з типом хантавірусу, виявленим в Аргентині, який може передаватися від людини до людини, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, пише американська Washington Post.

Як зауважує видання, спалах хантавірусу на експедиційному судні в Атлантичному океані, пасажирів якого евакуювали в межах узгодженої глобальної операції з репатріації та медичного нагляду, привернув увагу до цього захворювання, що передається гризунами.

Пасажири, серед яких понад 15 американців, які наразі перебувають у карантинних установах у Небрасці та Атланті, повернулися до своїх країн і протягом шести тижнів перебуватимуть під наглядом лікарів для виявлення симптомів.

На судні "Хондіус" перебувало понад 140 пасажирів і членів екіпажу. Троє людей загинули, ще кілька випадків хантавірусної інфекції є підозрілими або підтвердженими.

Хоча хантавірус зазвичай пов’язують із контактом із сечею або послідом інфікованих гризунів, у поодиноких випадках він може передаватися між людьми – як, на думку представників Всесвітньої організації охорони здоров’я, могло статися у випадку з "Хондіусом". Втім, зауважує WaPo, фахівці з громадського здоров’я наголошують, що ризик для широкого загалу залишається дуже низьким, оскільки для передачі вірусу, як правило, потрібен тривалий контакт. Ось що варто знати про цю хворобу.

Що таке хантавірус?

Хантавіруси – це родина вірусів, які можуть спричиняти тяжкі захворювання та смерть. Їх поширюють переважно гризуни; вони можуть викликати хантавірусний легеневий синдром (ХЛС), поширеніший у Західній півкулі, та геморагічну гарячку з нирковим синдромом (ГГНС), яка трапляється здебільшого в Європі та Азії, повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань США. Обидва захворювання є тяжкими та потенційно смертельними.

Як наголошує WaPo, заразитися хантавірусом можна через контакт із послідом інфікованих гризунів – зазвичай через вдихання частинок під час входу до непровітрюваних приміщень або їх прибирання. Передача від людини до людини трапляється рідко й можлива лише у випадку андського вірусу – типу хантавірусу, виявленого в Аргентині, звідки й розпочався круїз. Поширення, як правило, обмежується тісним контактом з інфікованою людиною: безпосереднім фізичним контактом, тривалим перебуванням у закритих приміщеннях або контактом із біологічними рідинами.

ВООЗ підтвердила, що за спалах на "Хондіусі" відповідальний саме андський вірус, який може призводити до хантавірусного легеневого синдрому.

Що сталося на борту судна?

Експедиційне судно "Хондіус" полярного класу вирушило з Ушуаї (Аргентина) 1 квітня в подорож через Південну Атлантику. Маршрут охоплював такі віддалені та екологічно різноманітні місця, як Антарктида, острів Найтінгейл, Трістан-да-Кунья та острів Вознесіння.

Подробиці, оприлюднені компанією Oceanwide Expeditions та ВООЗ, засвідчують тривожну хронологію подій, що розпочалися приблизно за тиждень після відплиття.

Захворювання почалися 6 квітня, коли в чоловіка з Нідерландів з’явилися гарячка, головний біль і легка діарея. Він помер 11 квітня після того, як у нього розвинулися респіраторні симптоми, проте мікробіологічного тестування не проводили, повідомила ВООЗ. Його дружина, яка мала шлунково-кишкові симптоми, супроводжувала тіло, коли його зняли з борту на острові Святої Єлени – віддаленій острівній території в південній частині Атлантичного океану. Її доправили літаком до лікарні в Йоганнесбурзі, де вона померла 26 квітня. 4 травня ВООЗ підтвердила її випадок як інфікування хантавірусом.

На борту судна 24 квітня чоловік із Великої Британії поскаржився на задишку та ознаки пневмонії, а 27 квітня його було медично евакуйовано з південноатлантичного острова Вознесіння до Південно-Африканської Республіки, де у нього виявили хантавірус.

2 травня помер третій пасажир – громадянин Німеччини із симптомами, схожими на пневмонію. Станом на 4 травня ВООЗ розцінила ситуацію як спалах хантавірусу.

10 травня судно прибуло до Тенерифе на Канарських островах (Іспанія), де решта пасажирів зійшли на берег, щоб спецрейсами повернутися до своїх країн. Тридцятеро членів екіпажу залишилися на борту, аби доправити "Хондіус" назад до Нідерландів.

Після репатріаційних рейсів позитивний результат на хантавірус отримали громадянин Франції та громадянин США.

Серед пасажирів – 19 британців, 17 американців, 13 іспанців і восьмеро нідерландців. Понад половина членів екіпажу – філіппінці.

Які симптоми?

WaPo зазначає, що симптоми зазвичай починають проявлятися в період від одного до восьми тижнів після першого контакту з вірусом.

Хантавірус вражає легені й спершу може спричиняти втому, гарячку та біль у м’язах, а згодом – кашель і задишку. Після вдихання вірус досягає легень та інфікує клітини, які вистилають дрібні кровоносні судини в легенях. Через це рідина потрапляє в легені й утруднює дихання, – повідомляє Американська асоціація легень.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, 38% людей, у яких розвиваються респіраторні симптоми, помирають від цієї хвороби.

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом менш смертельна, але все ж серйозна. Вона вражає нирки та спричиняє головний біль, біль у спині та животі, гарячку, нудоту й погіршення зору. До пізніх симптомів належать низький артеріальний тиск, внутрішня кровотеча та ниркова недостатність. Показники летальності коливаються від менш як 1% до 15%.

Наскільки поширений хантавірус?

Хантавіруси трапляються в усьому світі, проте спалахи бувають рідко. У 1993 році загадковий спалах важкого респіраторного захворювання, що розпочався на південному заході США, забрав життя близько 30 людей. Ці смерті стали першими задокументованими випадками хантавірусної хвороби в людей в Америці та спричинили заходи у сфері громадського здоров’я, які відтоді допомогли запобігти іншим подібним за масштабом спалахам, як повідомляла тоді WaPo.

Торік хантавірус було визнано причиною смерті Бетсі Аракави – піаністки та дружини актора Джина Гекмана.

З 1993 року, коли Центри з контролю та профілактики захворювань США почали відстежувати цю хворобу, і до кінця 2023 року у США було зафіксовано 890 лабораторно підтверджених випадків хантавірусної інфекції. За даними огляду Американського товариства мікробіології, у світі щороку може траплятися до 150 000 випадків ГГНС.

Специфічних засобів лікування хантавірусної інфекції наразі немає, тож раннє втручання і догляд мають вирішальне значення, наголошують представники сфери громадського здоров’я.

Найкращий захист від хвороби – уникати контакту з гризунами та обережно поводитися під час прибирання їхнього посліду, надягаючи правильно підігнану маску N95. Працівники охорони здоров’я також застерігають від використання пилососа чи підмітання забруднених ділянок, аби не здіймати частинки в повітря.

Що тепер?

Як зазначає WaPo, понад десяток американців, які були на борту судна, повернулися до Сполучених Штатів. П’ятнадцятеро з них перебувають у Національному карантинному центрі в Небрасці, а один пасажир, у якого за кордоном виявили позитивний результат тесту на вірус, – у відділенні біологічної ізоляції.

Ще двоє пасажирів перебувають у відділенні біологічної ізоляції в Університеті Еморі в Атланті, один з них має симптоми.

Пасажири перебуватимуть під наглядом для виявлення симптомів протягом 42-денного карантинного періоду, хоча деяких пацієнтів у майбутньому, за словами посадовців, можуть у супроводі перевезти додому для завершення спостереження.

"Жоден, хто становить ризик для громадського здоров’я, не вийде через парадні двері", – заявив губернатор Небраски Джим Піллен (республіканець).

Світові органи охорони здоров’я й надалі наголошують, що це не нова пандемія, завершує публікацію Washington Post.

Джерело: Washington Post