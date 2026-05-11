11 травня 2026, 11:51
Одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус – МЗС
фото: Reuters
У багатьох іноземців вже виявлені ознаки захворювання.
В українських громадян з круїзного лайнера MV Hondius, де стався смертельний спалах хантавірусу, ознак хвороби не виявлено. Однак, їх буде направлено до медичного закладу для проходження карантину.
 
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
 
"За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", – зазначили в службі.
 
На минулому тижні за повідомленням посольства України в Нідерландах йшлося про наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу. Разом з тим, нині консульські посадові особи України перебувають на контакті з іншим нашим співвітчизником, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.
 
"Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано", – наголошується у повідомленні.
 
Як повідомляє Reuters, у французької пасажирки лайнера виявлено позитивний тест на хантавірус і її стан погіршується. Вона була серед п’яти громадян Франції на судні, у яких зараження не виявлено.
 
Водночас за даними ЗМІ, евакуація пасажирів з лайнера має завершитися сьогодні, 11 травня. Один рейс з Австралії має забрати шість людей з іспанського острова Тенеріфе, оскільки пасажири висадилися на цьому острові. Ще 18 пасажирів відлетять на літаку з Нідерландів. На цих двох літаках також будуть люди інших національностей, оскільки їхні країни не надіслали репатріаційних літаків.
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
