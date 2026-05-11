Одного з українців евакуюють з лайнера, де спалахнув хантавірус – МЗС

У багатьох іноземців вже виявлені ознаки захворювання.

В українських громадян з круїзного лайнера MV Hondius, де стався смертельний спалах хантавірусу, ознак хвороби не виявлено. Однак, їх буде направлено до медичного закладу для проходження карантину.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", – зазначили в службі.

На минулому тижні за повідомленням посольства України в Нідерландах йшлося про наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу. Разом з тим, нині консульські посадові особи України перебувають на контакті з іншим нашим співвітчизником, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

"Наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано", – наголошується у повідомленні.

Як повідомляє Reuters, у французької пасажирки лайнера виявлено позитивний тест на хантавірус і її стан погіршується. Вона була серед п’яти громадян Франції на судні, у яких зараження не виявлено.