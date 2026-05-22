У Конго підпалили центр лікування пацієнтів з Еболою
22 травня 2026, 12:34
Фото: Getty Images
Це сталося після конфлікту щодо тіла померлого.
На сході Конго підпалили центр надання допомоги пацієнтам, у яких діагностували зараження вірусом Ебола.
Про це пише AP із посиланням на місцевих жителів.
Конфлікт розгорівся через те, що медики не дали забрати тіло місцевого жителя. Тіла померлих від Еболи можуть бути дуже заразними та призводити до подальшого поширення вірусу під час підготовки та поховання.
За словами свідка, центр у Рвампарі підпалила розлючена місцева молодь, яка намагалася дістати тіло друга. Журналіст AP став свідком, як люди вдерлися всередину, підпалили предмети всередині, а також, імовірно, тіло іншої померлої. Гуманітарні працівники втекли з лікувального центру автомобілями. Поліція втрутилася, щоб спробувати врегулювати ситуацію, але їй це не вдалося. Пізніше правоохоронці пояснили, що молоді люди не зрозуміли протоколів поховання й, попри інструкції, намагалися забрати тіло додому.
Після інциденту в центрі продовжили надання допомоги. Станом на 21 травня влада Конго повідомила про 160 смертей серед людей, у яких підозрюють Еболу, та 671 імовірний випадок зараження. ООН також повідомила про два випадки, зокрема один летальний, у сусідній Уганді. Але ВООЗ заявила, що спалах майже напевно набагато масштабніший, і висловила стурбованість швидкістю поширення вірусу.
Збройний конфлікт у регіоні ще більше ускладнює подолання кризи. Місцеві лідери заявили, що 19 травня внаслідок нападу бойовиків, пов’язаних з угрупованням ІДІЛ, загинуло щонайменше 17 людей. Медпрацівники та гуманітарні групи повідомили, що їм гостро потрібні додаткові матеріали та персонал для реагування. Крім того, нині немає вакцини чи ліків проти штаму, що спричинив спалах.
Хвороба, спричинена вірусом Ебола – гостре інфекційне захворювання з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі, що часто має летальні наслідки. Вірус передається людям від диких тварин (мавп, кажанів, антилоп тощо) і поширюється серед людей – від людини до людини під час прямого контакту з біологічними рідинами чи зараженими предметами.
Найбільші спалахи Еболи фіксували в Гані, Гвінеї, ДР Конго, Ліберії, Малі, Нігерії, Сенегалі та Сьєрра-Леоне.