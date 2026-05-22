У Конго підпалили центр лікування пацієнтів з Еболою

Це сталося після конфлікту щодо тіла померлого.

На сході Конго підпалили центр надання допомоги пацієнтам, у яких діагностували зараження вірусом Ебола.

Про це пише AP із посиланням на місцевих жителів.

Конфлікт розгорівся через те, що медики не дали забрати тіло місцевого жителя. Тіла померлих від Еболи можуть бути дуже заразними та призводити до подальшого поширення вірусу під час підготовки та поховання.

За словами свідка, центр у Рвампарі підпалила розлючена місцева молодь, яка намагалася дістати тіло друга. Журналіст AP став свідком, як люди вдерлися всередину, підпалили предмети всередині, а також, імовірно, тіло іншої померлої. Гуманітарні працівники втекли з лікувального центру автомобілями. Поліція втрутилася, щоб спробувати врегулювати ситуацію, але їй це не вдалося. Пізніше правоохоронці пояснили, що молоді люди не зрозуміли протоколів поховання й, попри інструкції, намагалися забрати тіло додому.