Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели першу особисту зустріч

Говорили про нацменшини та про вступ України до ЄС.

Очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, де обговорили, серед іншого, вступ України до ЄС.

Про це у соцмережі Х написав Сибіга.

"Перша особиста зустріч з Анітою Орбан у Гельсінгборзі. Підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин, який відбувся цього тижня, та домовилися провести другий раунд уже наступного тижня", – написав очільник українського МЗС.

Він зазначив, що обидва визнають важливість прогресу в цьому напрямку і прагнуть знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку Сибіга наголосив на критичній важливості вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів.