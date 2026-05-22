22 травня 2026, 11:54
Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели першу особисту зустріч
Фото: x.com/andrii_sybiha
Говорили про нацменшини та про вступ України до ЄС.
Очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, де обговорили, серед іншого, вступ України до ЄС. 
 
Про це у соцмережі Х написав Сибіга.
 
"Перша особиста зустріч з Анітою Орбан у Гельсінгборзі. Підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин, який відбувся цього тижня, та домовилися провести другий раунд уже наступного тижня", – написав очільник українського МЗС.
 
Він зазначив, що обидва визнають важливість прогресу в цьому напрямку і прагнуть знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку Сибіга наголосив на критичній важливості вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів.
 
Також поінформував міністерку Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес і потенційну нову роль Європи.
 
"Ми погодилися, що відновлення нашого діалогу є позитивним розвитком як для наших двох держав, так і для всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях", – зазначив дипломат.

 

