Сибіга заявив про переломний момент у війні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформальної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС заявив, що у російсько-українській війні настає переломний момент.

Про це йдеться у дописі у соцмережах.

За словами дипломата, Україна вже не лише просить партнерів про допомогу, а сама є важливим учасником європейської безпеки. Сибіга наголосив, що Україна "тримає лінію", а людські ресурси росії більше не є вирішальною перевагою. Він також підкреслив, що тиск на москву зростає.

Очільник МЗС закликав країни НАТО активніше інвестувати в оборону України, назвавши це внеском у майбутній мир. Він підкреслив, що для досягнення миру потрібні три ключові елементи: дипломатія, тиск і сила.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 млн. За словами Сибіги, через масштабні бойові дії та потреби оборони витрати України залишаються колосальними навіть на четвертому році війни.