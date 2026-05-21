Лукашенко запропонував переговори із Зеленським: реакція України

Київ підкреслив, що мінськ втратив довіру після 2022 року.

Самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і навіть приїхати для цього до України.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ.

Лукашенко зробив заяву в контексті можливого втягнення білорусі у війну проти України. Він стверджує, що відкритий до розмови з українською стороною і готовий обговорювати проблеми двосторонніх відносин у будь-якій країні.

Водночас він заявив, що з країнами Заходу нібито легше вести діалог, ніж з Україною.

У відповідь радник президента Дмитро Литвин нагадав, що будь-які заяви з мінська не мають політичної ваги після 2022 року, коли білорусь фактично стала плацдармом російської агресії проти України.