США можуть запросити лукашенка на зустріч із Трампом – FT

23 березня 2026, 15:13
США можуть запросити лукашенка на зустріч із Трампом – FT
Адміністрація президента США розглядає можливість запросити самопроголошеного президента білорусі Олександра лукашенка на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції "Мар-а-Лаго". Високопосадовці обговорюють це вже кілька місяців, проте остаточного рішення ще не ухвалили.

Про це в інтервʼю Financial Times розповів спецпредставник Трампа з питань білорусі Джон Коул.

20 березня лукашенко заявив, що Трамп запросив його до "Мар-а-Лаго", щоб обговорити "велику угоду". Напередодні він зустрівся з Коулом у Мінську і відпустив 250 політвʼязнів — на сьогодні це найбільше одноразове звільнення в історії білорусі. В обмін на це США погодились послабити санкції щодо білоруського фінансового сектора, включно з Міністерством фінансів і Банком розвитку білорусі, а також трьох калійних компаній — "Беларуськалій", "Білоруська калійна компанія" та "Агророзквіт".

Коул відмовився уточнити, які саме попередні умови можуть висунути для зустрічі Трампа і лукашенка. Посланець сподівається, що до кінця року вдасться звільнити решту політичних вʼязнів. За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", за ґратами залишаються майже 900 ув’язнених за політичними мотивами.

Хоча протягом свого понад 32-річного правління лукашенко неодноразово маневрував між рф і Заходом, американські посадовці намагаються представити нинішні кроки до зближення переважно як гуманітарну ініціативу.

"Це на 95% гуманітарне питання. Я не збираю вбивати клин між ним і путіним — це 30-річні відносини", — сказав Коул, який протягом останнього року кілька разів відвідав білорусь і зустрівся з лукашенком.

СШАОлександр ЛукашенкоБілорусьДональд Трамп

