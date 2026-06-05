Посол США закликав Європу не сприймати буквально заяви Трампа про Гренландію

Паздер запевнив, що Вашингтон ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів.

Погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно витлумачені в Європі.

Про це заявив посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер під час виступу на Брюссельському форумі економічної безпеки,повідомляє Politico.

За словами американського дипломата, резонансні заяви Трампа мали на меті лише привернути увагу до стратегічної важливості Гренландії, тому європейським партнерам не варто було сприймати їх надто серйозно. Колишній ресторатор Паздер вдався до кулінарної метафори, порівнявши бурхливу реакцію європейців із популярним кавовим напоєм.

"Ви отримуєте капучино заради кави, а не заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. А велика частина цього, це пінка", – пояснив посол.

Він підкреслив, що європейська сторона сприйняла слова Трампа так, ніби Вашингтон безпосередньо загрожує територіальній цілісності острова, хоча "президент ніколи не казав, що ми збираємося вторгнутися".

Промовистим тлом для виступу Паздера стала заява державного секретаря США Марко Рубіо, зроблена напередодні в Комітеті у закордонних справах Палати представників. Рубіо назвав Гренландію частиною Данії, однак додав неоднозначну ремарку "поки що", яка залишила питання відкритим.

Нагадаємо, протягом свого другого президентського терміну Трамп неодноразово публічно піднімав питання анексії Гренландії та припускав залучення армії, що викликало хвилю обурення в Європі. На початку 2026 року США навіть оголосили про введення мит проти восьми європейських країн, щоб домогтися контролю над островом, однак згодом відмовилися від цієї загрози через обвал світових ринків.