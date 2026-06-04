Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії

Водночас Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.

Водночас він дав зрозуміти, що Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.

Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Рубіо уникнув питання про те, чи потрібно Вашингтону володіти територією в рамках НАТО для її захисту, натомість вказавши на поточні переговори з Данією та Гренландією щодо ролі острова в колективній обороні. Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії, повідомляє Politico.