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Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії

04 червня 2026, 15:07
Держсекретар США Рубіо визнав, що Гренландія
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Водночас Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.
Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Водночас він дав зрозуміти, що Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.
 
Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Рубіо уникнув питання про те, чи потрібно Вашингтону володіти територією в рамках НАТО для її захисту, натомість вказавши на поточні переговори з Данією та Гренландією щодо ролі острова в колективній обороні. Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що Гренландія "поки що" є частиною Данії, повідомляє Politico.
 
Водночас він дав зрозуміти, що Вашингтон залишається глибоко залученим до обговорення майбутньої ролі арктичного острова в безпеці Заходу.
 
Виступаючи перед Комітетом із закордонних справ Палати представників, Рубіо уникнув питання про те, чи потрібно Вашингтону володіти територією в рамках НАТО для її захисту, натомість вказавши на поточні переговори з Данією та Гренландією щодо ролі острова в колективній обороні. Назвавши острів ключовим елементом протиракетної оборони, він додав: "Я думаю, що зараз ми у хорошій позиції". Він також спрогнозував, що за підсумками перемовин можуть з'явитися "досить хороші новини".
 
Ці ремарки прозвучали невдовзі після того, як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен представила в середу новий коаліційний уряд, що поклало край місяцям політичної невизначеності у країні. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен зберіг свою посаду і, як очікується, залишиться ключовим співрозмовником Копенгагена з Вашингтоном щодо Гренландії.

 

СШАДаніяГренландія

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