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CУСПІЛЬСТВО

ВООЗ виділить $580 млн на боротьбу зі спалахом Еболи

05 червня 2026, 19:00
ВООЗ виділить $580 млн на боротьбу зі спалахом Еболи
Фото: з вільного доступу
Поточна ситуація викликає серйозне занепокоєння у міжнародної медичної спільноти.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно анонсувала масштабний план дій, спрямований на боротьбу з поширенням вірусу Ебола. Загальна вартість фінансування цієї ініціативи, розрахованої на шість місяців, становить 580 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Поточна ситуація викликає серйозне занепокоєння у міжнародної медичної спільноти. Експерти класифікують нинішній спалах інфекції як четвертий за масштабом за всю історію спостережень за Еболою. Ситуація ускладнюється тим, що хворобу спричинив специфічний штам вірусу.

Головна небезпека полягає у відсутності перевірених інструментів протидії. На сьогоднішній день для цього конкретного штаму Еболи ще не існує жодної сертифікованої вакцини, а також немає офіційно схваленого протоколу лікування, що суттєво підвищує ризики для населення та навантаження на системи охорони здоров'я.

ВООЗЕбола

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