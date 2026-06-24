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Франція зафіксувала перший випадок зараження вірусом Ебола

24 червня 2026, 19:06
Франція зафіксувала перший випадок зараження вірусом Ебола
Фото: з відкритих джерел
Інфекційні збудники виявили у лікаря, який нещодавно працював у Конго.

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола під час поточного спалаху: інфікованим виявився лікар, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє газета Le Figaro.

У середу, 24 червня, Міністерство охорони здоров’я Франції підтвердило позитивний результат тесту на вірус Еболи у медичного працівника, який перебував у Конго, де фіксується масштабний спалах захворювання.

За даними відомства, це перший зафіксований випадок зараження Еболою у Франції в межах нинішнього спалаху. Раніше, під час епідемії 2014 року, до країни доставляли пацієнтів для лікування, однак діагнози тоді встановлювалися поза межами Франції.

Зараз інфікований перебуває в ізоляції під медичним наглядом, а епідеміологи встановлюють коло його контактів. Влада наголошує, що ризик для населення залишається низьким.

У Демократичній Республіці Конго, за даними ВООЗ, від початку спалаху вже зафіксовано понад тисячу випадків захворювання та 267 смертей. У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що це один із наймасштабніших початкових сплесків за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах хантавірусу на круїзному лайнері з Нідерландів, де перебували й громадяни України.

На початку літа ми писали, що ВООЗ виділить $580 млн на боротьбу зі спалахом Еболи.

 
ФранціяЕбола

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