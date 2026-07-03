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CУСПІЛЬСТВО

ВООЗ розпочала клінічні випробування ліків від Еболи

03 липня 2026, 18:59
ВООЗ розпочала клінічні випробування ліків від Еболи
Фото: з вільного доступу
У Конго підтверджено понад 1400 випадків та 438 смертей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок клінічних випробувань потенційних ліків проти вірусу, що спричинив нинішній спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго.

Про це пише BBC.

Першого пацієнта вже долучили до дослідження, яке координують науковці з ДР Конго, Бельгії та Великої Британії, зокрема Оксфордського університету. Пацієнти тестуватимуть два противірусні препарати.

За даними ВООЗ, наразі у ДР Конго офіційно підтвердили понад 1400 випадків захворювання та 438 смертей від Еболи. Окремі випадки також виявляли в Уганді та Франції. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що значна кількість загиблих пов'язана з тим, що нинішній спалах викликаний штамом Бундібугіо, проти якого вакцини ще не винайдено. "Безпечні й ефективні ліки можуть врятувати значно більше життів", – сказав він, нагадавши, що частина пацієнтів одужує самостійно – загалом одужали вже 213 людей.

Міністр охорони здоров'я ДР Конго Семюель Роджер Камба додав, що запуск випробувань "є значним кроком уперед, що дарує нову надію пацієнтам, їхнім родинам і постраждалим громадам".

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно анонсувала масштабний план дій, спрямований на боротьбу з поширенням вірусу Ебола. Загальна вартість фінансування цієї ініціативи, розрахованої на шість місяців, становить 580 млн доларів.

лікиКонгоВООЗЕбола

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