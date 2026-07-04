ВООЗ оголосила про завершення міжнародного спалаху хантавірусу

Відстежено понад 650 контактних осіб у 33 країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила про завершення міжнародного спалаху хантавірусу, який розпочався навесні на борту круїзного судна MV Hondius.

Про це повідомляє LiveScience.

Про завершення спалаху оголосив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу 2 липня. "Сьогодні остання особа, яка мала контакт із хантавірусом на круїзному лайнері MV Hondius, завершила карантинний період, отримала негативний результат тесту та повернулася додому. З 25 травня не надходило повідомлень про нові випадки захворювання. Тому ми з великим задоволенням повідомляємо, що ВООЗ вважає спалах хантавірусу завершеним", – заявив він.

Загалом зареєстрували 13 випадків захворювання, усі серед пасажирів або членів екіпажу судна, троє людей померли. Спалах розпочався після виходу лайнера MV Hondius під прапором Нідерландів із південної Аргентини 1 квітня. Причиною став Andes virus – єдиний відомий різновид хантавірусу, здатний передаватися від людини до людини.

Органи охорони здоров'я виявили та відстежили понад 650 контактних осіб у 33 країнах і територіях. Людей із найвищим ризиком зараження ізолювали на карантин терміном до 42 днів. Уряд Іспанії організував на острові Тенерифе безпечну зону для висадки пасажирів перед їхньою репатріацією.

Тедрос наголосив, що ВООЗ продовжуватиме координувати дослідження за участю 21 країни для розуміння хвороби та розроблення діагностики, терапії та вакцин для майбутніх спалахів.