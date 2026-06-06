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CУСПІЛЬСТВО

ВООЗ підтвердила понад 470 випадків Еболи у Східній Африці

06 червня 2026, 19:54
ВООЗ підтвердила понад 470 випадків Еболи у Східній Африці
Фото: з вільного доступу
Від вірусу вже загинули 82 людини, а від нинішнього штаму Ебола-Бундібугйо вакцини не існує.

У ВООЗ оновили дані про спалах Еболи у Східній Африці та підтвердили 471 випадок захворювання. Від вірусу загинули 82 людини. Переважну кількість випадків зареєстрували в Конго, тоді як в Уганді підтвердили 19.

Про це пише Sweden Herald.

ВООЗ попередила про стрімке поширення хвороби за останню добу. За оцінкою Центрів контролю та профілактики захворювань США, цей спалах може виявитися більшим за той, що стався у 2014 році в Західній Африці та забрав життя понад 11 тисяч людей.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді 17 травня 2026 року, назвавши епідемію надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Особливу небезпеку становить те, що нинішній спалах спричинив штам Ебола-Бундібугйо, від якого вакцини не існує. Від штаму Ебола-Заїр, навпаки, вакцина є, і завдяки їй смертність скоротилася з 90% до майже 40%.

Це вже 17-й спалах Еболи в історії ДР Конго. Усі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.

АфрикаВООЗЕбола

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