Ебола у Республіці Конго забрала понад 1400 життів

Рівень смертності вірусної хвороби сягнув 43,9%.

Кількість підтверджених випадків зараження лихоманкою Ебола в Демократичній Республіці Конго зросла до 3200.

Від початку спалаху, який розпочався наприкінці квітня, вірус забрав життя 1405 людей, йдеться у матеріалі DW.

За даними органів охорони здоров'я країни, поточний рівень смертності серед інфікованих становить 43,9%.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), майже 90% випадків захворювання зафіксували у провінції Ітурі на північному сході країни, поблизу кордонів з Угандою та Південним Суданом.

Експерти припускають, що реальна кількість хворих може бути вищою, оскільки частина випадків залишається невиявленою або не зареєстрованою. Водночас влада зазначає, що зростання статистики частково пов'язане з розширенням тестування та покращенням системи виявлення захворювань.

Спалах Еболи офіційно оголосили 15 травня. Наразі він поширився на п'ять провінцій сходу країни, де тривають збройні конфлікти.

Фахівці попереджають, що епідемія може тривати ще кілька місяців. Ситуацію ускладнюють страйки медичних працівників через затримки з виплатою зарплат, що вплинуло на роботу окремих лікарень.

Це вже 17-й зареєстрований спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго.

На початку літа ВООЗ виділила $580 млн на боротьбу зі спалахом Еболи.