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Пацієнти з Еболою тікають з лікувальних центрів у Конго через брак харчів

19 червня 2026, 11:11
Пацієнти з Еболою тікають з лікувальних центрів у Конго через брак харчів
Фото: Getty Images
Нині ситуація погіршується поширенням вірусу, який вже заразив майже 900 людей, понад чверть з них померла.
У Конго з кінця травня задокументували понад 150 випадків втечі пацієнтів з вірусом Ебола з лікувальних центрів.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За даними уряду Конго, в одному з випадків 11 інфікованих втекли через недостатню допомогу з харчами. Інші звіти також пов’язують втечу пацієнтів з нестачею харчів та поганими умовами.
 
Ще до спалаху Еболи східна частина Конго боролася з масовим переміщенням населення, конфліктом та кризою голоду. Відсутність продовольчої безпеки впливає на майже 10 мільйонів людей у ​​східних провінціях країни.
 
Нині ситуація погіршується поширенням вірусу, який вже заразив майже 900 людей, понад чверть з них померла. При цьому органи охорони здоров’я відстежують близько 6400 людей, які могли заразитися. Родини, яким пропонується залишатися під наглядом, часто втрачають доступ до роботи та інших джерел доходу. У деяких випадках ізольована людина є єдиними годувальником своєї сім’ї.
 
Зазвичай госпіталізованих родичів забезпечує їжею сім’я, але правила ізоляції для підозрюваних на зараження Еболою відрізають їх звичних мереж підтримки.
 
Нині агентство ООН з надання продовольчої допомоги надає допомогу з гарячим харчуванням в центрах лікування Еболи та доставляє їжу пацієнтам, контактним особам, що перебувають під наглядом, та постраждалим сім’ям.

 

вірусАфрикаЕбола

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