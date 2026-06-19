Пацієнти з Еболою тікають з лікувальних центрів у Конго через брак харчів

Нині ситуація погіршується поширенням вірусу, який вже заразив майже 900 людей, понад чверть з них померла.

У Конго з кінця травня задокументували понад 150 випадків втечі пацієнтів з вірусом Ебола з лікувальних центрів.

За даними уряду Конго, в одному з випадків 11 інфікованих втекли через недостатню допомогу з харчами. Інші звіти також пов’язують втечу пацієнтів з нестачею харчів та поганими умовами.

Ще до спалаху Еболи східна частина Конго боролася з масовим переміщенням населення, конфліктом та кризою голоду. Відсутність продовольчої безпеки впливає на майже 10 мільйонів людей у ​​східних провінціях країни.