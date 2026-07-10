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У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків

10 липня 2026, 10:32
У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків
фото: AP
Конвой перевозив понад 200 російських бійців та понад 100 малійських солдатів.

На півночі Малі було скоєно напад на конвой, що перевозив малійських солдатів та бійців російського воєнізованого формування "Африканський корпус".

Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання зазначило, що конвой перевозив понад 200 російських бійців та понад 100 малійських солдатів. На початку цього тижня аналогічний напад стався на інший військовий конвой, який рухався на північ.
 
Напередодні повстанці-туареги оточили росіян у стратегічному Анефісі та взяли в полон десятки малійських військових, поновивши масштабний наступ, розпочатий ще в квітні. Туареги з "Фронту визволення Азаваду" разом із джихадистами "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Мусульмін" (пов'язаним з "Аль-Каїдою") атакували урядові позиції на півночі, в центрі та на півдні країни.
 
Нагадаємо, що квітнева операція ФВА і джихадистів коштувала хунті контролю над Кідалем і життя міністра оборони Садіо Камари, головного архітектора співпраці Малі з росією. Тоді ж "Африканський корпус" рф заявив про виведення підрозділів, назвавши відхід "спільним рішенням" із владою Малі.
Африкабойовики

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