росія нарощує військову присутність в Африці – Зеленський

москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України.

росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування", – заявив Зеленський.

За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.

"Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами", – додав глава держави.