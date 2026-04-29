Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія нарощує військову присутність в Африці – Зеленський

29 квітня 2026, 14:59
фото: Володимир Зеленський / Telegram
москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України.

росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування", – заявив Зеленський.

За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.

"Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами", – додав глава держави.

АфрикаВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється