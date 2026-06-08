Lego випустила найбільший за всю історію конструктор

Компанія представила копію собору Саграда Фамілія з понад 12 тис. деталей.

Данська компанія Lego представила новий набір із серії Architecture, присвячений знаменитій базиліці Саґрада Фамілія в Барселоні. Модель стала найбільшим конструктором в історії бренду за кількістю деталей.

Про це повідомили на сайті компанії.

Новинка налічує 12 060 елементів і відтворює один із найвідоміших проєктів іспанського архітектора Антоніо Гауді. Випуск набору присвятили 100-річчю з дня його смерті. Модель має понад 62 см заввишки, 47 см завширшки та 39 см завглибшки. Конструктор виконаний у світло-бежевих відтінках, що імітують колір каменю оригінального храму.