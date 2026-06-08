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Lego випустила найбільший за всю історію конструктор

08 червня 2026, 18:55
Lego випустила найбільший за всю історію конструктор
Фото: lego
Компанія представила копію собору Саграда Фамілія з понад 12 тис. деталей.
Данська компанія Lego представила новий набір із серії Architecture, присвячений знаменитій базиліці Саґрада Фамілія в Барселоні. Модель стала найбільшим конструктором в історії бренду за кількістю деталей.
 
Про це повідомили на сайті компанії.
 
Новинка налічує 12 060 елементів і відтворює один із найвідоміших проєктів іспанського архітектора Антоніо Гауді. Випуск набору присвятили 100-річчю з дня його смерті. Модель має понад 62 см заввишки, 47 см завширшки та 39 см завглибшки. Конструктор виконаний у світло-бежевих відтінках, що імітують колір каменю оригінального храму.
 
Особливістю набору стала можливість розбирати окремі секції для детального огляду внутрішньої архітектури. Також дизайнери відтворили ефект кольорових вітражів за допомогою спеціальних елементів, які імітують проходження світла через вікна собору.
 
Процес складання повторює реальні етапи будівництва Саґрада Фамілія – від фундаменту та крипти до фасадів і центральних веж.
 
Офіційний старт продажів запланований на 1 листопада 2026 року. Вартість набору становитиме 749,99 євро або 799,99 долара США, що еквівалентно приблизно 39–40 тисячам гривень.

 

ігриконстр

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