НОВИНИКористувачі зможуть продовжувати грати у Stadia до 18 січня 2023 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google закриває ігровий сервіс Stadia
Фото: Getty Images
Компанія Google планує припинити роботу стримінгового сервісу Stadia, який дозволяє запускати ігри з високими системними вимогами на телефонах, планшетах, комп'ютерах та телевізорах з хмарних сховищ.
Про це йдеться у блозі Google.
"Кілька років тому ми запустили споживчий ігровий сервіс Stadia. І хоча підхід Stadia до потокової трансляції ігор для користувачів був побудований на міцному технологічному фундаменті, він не отримав того відгуку, на який ми розраховували, тому ми вирішили згорнути роботу сервісу", – заявив віце-президент і генеральний менеджер Stadia Філ Харрісон.
Компанія збирається до середини січня 2023 року повернути гроші за все обладнання Stadia, куплене через Google Store, а також за всі ігри та додатковий контент, куплені в магазині Stadia.
Користувачі зможуть продовжувати грати у Stadia до 18 січня 2023 року. Співробітників команди ігрового сервісу перейдуть до інших підрозділів Google.
Компанія збирається використовувати технології Stadia у YouTube, Google Play та в області доповненої реальності, а також планує відкрити до неї доступ для партнерів із ігрової галузі.
Раніше повідомлялося, що ЄС та Британіі мають намір подати позови проти Google на 25 мільярдів євро.
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30 09 2022 13:29 МЕДІА
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