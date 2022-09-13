Позови проти Google на 25 мільярдів євро готуються подати у ЄС і Британії

Через неконкурентну поведінку Google "місцеві та національні ЗМІ, які відіграють життєво важливу роль у нашому суспільстві, протягом тривалого часу зазнавали шкоди"

Проти компанії Google готуються судові позови у Європейському Союзі та Великій Британії на загальну суму 25 мільярдів євро за звинуваченням у нечесній конкуренції на ринку цифрової реклами.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанію, яка є ключовим гравцем на ринку онлайн-реклами, звинувачують у зловживанні на ринку рекламних технологій, пов’язаних із координацією продажу рекламного простору онлайн.

Як пояснює Дам’єн Джераден з бельгійської юридичної фірми Geradin Partners, яка бере участь у підготовці позову в ЄС, через неконкурентну поведінку Google "місцеві та національні ЗМІ, які відіграють життєво важливу роль у нашому суспільстві, протягом тривалого часу зазнавали шкоди".

Аналогічний позов у Великій Британії до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції планує подати в жовтні юридична фірма Humphries Kerstetter. Там кажуть, що через антиконкурентну поведінку Google протягом багатьох років інформаційні сайти і малий бізнес втратили приблизно сім мільярдів фунтів стерлінгів.

У Великій Британії позивачами автоматично будуть усі постраждалі сторони, тоді як у позові в ЄС, який буде подано в Нідерландах, потенційні заявники повинні самостійно звертатися для приєднання до позову.

На прохання про коментар Google лише зазначив, що його інструменти допомагають вебсайтам знаходити потенційну аудиторію, і лише у Великій Британії це принесло 700 тисячам підприємств додаткові приблизно 55 мільярдів фунтів стерлінгів.

Як повідомлялося, ірландська комісія із захисту даних оштрафувала Instagram на рекордні 405 мільйонів євро за порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу.