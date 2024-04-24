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Велика Британія відправить винищувачі до Польщі для посилення ППО

24 квітня 2024, 09:11
Велика Британія відправить винищувачі до Польщі для посилення ППО
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що в межах підтримки Варшави Лондон відправить до Польщі винищувачі Typhoon для посилення захисту польського повітряного простору.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Розміщення винищувачів планується на наступний рік.

Сунак під час візиту до Варшави сказав, що Лондон має намір долучитися до патрулювання польського неба.

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив Сунак.

Він додав, що в межах навчань НАТО Steadfast Defender, які триватимуть до кінця травня, Лондон також відправить до Польщі 16 тисяч британських військових.

Через триваючу широкомасштабну військову агресії рф проти України Сунак зазначив, що між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який будує безпеку в ситуації війни в Україні".

"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусіду Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше", - сказав британський прем'єр.

Вчора зранку стало відомо, що Столтенберг зустрінеться в Польщі з Туском і Сунаком.

 

ПольщаВелика БританіяTyphoon

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