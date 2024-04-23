Столтенберг зустрінеться в Польщі з Туском і Сунаком
23 квітня 2024, 10:11
stoltenberg nato столтенберг нато
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні відвідає Польщу.
Про це повідомила прес-служба НАТО.
У Варшаві Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском і прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.
Крім того, генсек НАТО зустрінеться з військовослужбовцями Королівського драгунського гвардійського полку.
Сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України.