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Столтенберг зустрінеться в Польщі з Туском і Сунаком

23 квітня 2024, 10:11
Столтенберг зустрінеться в Польщі з Туском і Сунаком
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні відвідає Польщу.

Про це повідомила прес-служба НАТО.

У Варшаві Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском і прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Крім того, генсек НАТО зустрінеться з військовослужбовцями Королівського драгунського гвардійського полку.

Сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України.

 

Дональд ТускПольщаЄнс СтолтенбергРіші Сунак

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