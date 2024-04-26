Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США виділяють $6 млрд на закупівлю нового озброєння для України(оновлено)

26 квітня 2024, 20:13
США виділяють $6 млрд на закупівлю нового озброєння для України(оновлено)
Фото: ЕРА
Це найбільший пакет військової допомоги, про який було оголошено Сполученими Штатами станом на сьогодні.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн",повідомляє ЄП.

"Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.

За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. 

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.

Остін підкреслив, що це – найбільший пакет військової допомоги, про який було оголошено Сполученими Штатами станом на сьогодні.

Міністерство оборони США 26 квітня опублікувало перелік зброї, яку замовить в американської оборонної промисловості для України в межах пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

Яку зброю отримають ЗСУ

  • Додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;
  • Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • Апаратура та системи для протидії дронам;
  • Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • Багатоцільові радари;
  • Протиартилерійські радари;
  • Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
  • Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
  • Боєприпаси для підриву;
  • Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
  • Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Першим про наміри США оголосити пакет на 6 мільярдів доларів повідомило видання Politico.

СШАвійнадопомога УкраїніЛлойд Остін

Останні матеріали

Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється