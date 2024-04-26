США виділяють $6 млрд на закупівлю нового озброєння для України(оновлено)

Це найбільший пакет військової допомоги, про який було оголошено Сполученими Штатами станом на сьогодні.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн",повідомляє ЄП.

"Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.

За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.

Остін підкреслив, що це – найбільший пакет військової допомоги, про який було оголошено Сполученими Штатами станом на сьогодні.

Міністерство оборони США 26 квітня опублікувало перелік зброї, яку замовить в американської оборонної промисловості для України в межах пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

Яку зброю отримають ЗСУ

Додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;

Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

Апаратура та системи для протидії дронам;

Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

Багатоцільові радари;

Протиартилерійські радари;

Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;

Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;

Боєприпаси для підриву;

Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;

Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Першим про наміри США оголосити пакет на 6 мільярдів доларів повідомило видання Politico.