США виділяють $6 млрд на закупівлю нового озброєння для України(оновлено)
Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн",повідомляє ЄП.
"Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.
За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства.
"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.
Остін підкреслив, що це – найбільший пакет військової допомоги, про який було оголошено Сполученими Штатами станом на сьогодні.
Міністерство оборони США 26 квітня опублікувало перелік зброї, яку замовить в американської оборонної промисловості для України в межах пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.
Яку зброю отримають ЗСУ
- Додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;
- Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
- Апаратура та системи для протидії дронам;
- Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
- Багатоцільові радари;
- Протиартилерійські радари;
- Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
- Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
- Боєприпаси для підриву;
- Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
- Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
- Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.
Першим про наміри США оголосити пакет на 6 мільярдів доларів повідомило видання Politico.