Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ

Настав час Байдену змінити стратегію. Замість того, щоб непокоїтись через дії путіна, він має змусити путіна нервувати, пишуть колишній військовий розвідник Джонатан Світ та економіст і експерт з питань національної безпеки Марк Тот у американському виданні The Hill. Такими кроками від президента США вони очікують допомогу задля захисту українського неба та ударів по Криму. Когрес на двопартійній основі віддав всі повноваження Байдену, тож тепер у нього вже немає виправдань.

путін подвоює темпи війни проти України. Останніми днями і тижнями кремль телеграфував, що Харків і Часів Яр на Донбасі є наступними у переліку російського президента, які мають бути "звільнені", або, іншими словами, перетворені на купу руїн.

москва продовжує бомбити обидва міста, готуючись до нового великого контрнаступу навесні або влітку. У понеділок кремль посилив свій меседж, зруйнувавши цивільну телевежу в Харкові. Раніше у квітні вісім українських цивільних у місті були вбиті і десять поранені в результаті російських атак.

Улюблена телевізійна пропагандистка путіна Ольга Скабєєва представила ці останні напади в Харкові як частину зусиль росії зі створення "санітарної зони" на сході України. Іншими словами, "залізна лялька" путіна, як він любить про неї думати, визнає, що москва готується до посилення геноцидної війни кремля проти українців.

Міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров одночасно повторив те саме зловісне формулювання. Як зазначає Інститут дослідження війни, це не було випадковістю. Лавров прямо заявив, що Харків "відіграє важливу роль" у планах москви запровадити "санітарну зону" в Україні.

Але Харків і Часів Яр – це лише сходинки на шляху до цього. путін не зупинить свою геноцидну військову кампанію, поки не перетворить всю Україну на так звану "санітарну зону", і навіть тоді він продовжить дивитися на захід і південь у бік Молдови та Грузії, щоб завершити триєдиний план.

Президент Байден і його команда національної безпеки стоять перед моментом істини в Україні. Просте фінансування війни в Україні без зміни динаміки, найімовірніше, призведе до того, що путін з часом переможе.

В Україні насувається буря, і Байден повинен визначити, чи має він волю і переконання, щоб протистояти і допомогти президенту України Володимиру Зеленському та його генералам перемогти. Так, Байден простягнув Україні рятівне коло, але він зробив це, створюючи умови для вічної війни, в якій Київ не зможе здобути перемогу.

Фінансування оборонної війни, як ми неодноразово попереджали, ніколи не буде достатнім, щоб зупинити путіна в Україні чи деінде у Східній Європі та на Кавказі. З іншого боку, українська перемога може і буде такою. Але цей результат вимагатиме радикальних змін у стратегічному мисленні в Білому домі та серед президентської команди з національної безпеки.

Байден може досягти цього, провівши червону лінію в Харкові. Поки що місто ще стоїть. Але незабаром його ландшафт, якщо не зупинити путіна, стане таким же спустошеним, як зараз Бахмут і Авдіївка після артилерійських обстрілів з боку росії.

Настав час для Вашингтона і Брюсселя стати сміливішими. Фінансування вже надано, і тепер президент США має перетворити його на виграшну для України справу.

Встановлення під контролем НАТО безпольотної зони для захисту великих населених пунктів України від російських ракет і безпілотників – це один із варіантів дій, який слід розглянути. Захід не може продовжувати відвертатися, коли путін здійснює масовий геноцид в Україні, навмисно обстрілюючи цивільне населення, перетворюючи на зброю продовольство і спричиняючи широкомасштабні екологічні катастрофи, такі як руйнування в червні минулого року Новокаховської дамби на річці Дніпро на півдні країни поблизу Херсона.

Франція могла б очолити цю ініціативу, якщо Байден цього не зробить. Еммануель Макрон, до його честі, визнав важливість перемоги над путіним в Україні для загальної безпеки Європи.

Україна, яка наразі стримує росію від загрози країнам Балтії та Польщі, заслуговує на такий самий рівень надійного захисту, який Ізраїль отримав від США та Великої Британії. Можна було б встановити чіткі демаркаційні лінії. Військово-повітряні сили США і НАТО могли б використовуватися лише для того, щоб збивати російські безпілотники, крилаті ракети і МБР, націлені на цивільні українські населені пункти та інфраструктуру.

Байден також міг би надіслати чіткий сигнал путіну, публічно оголосивши про свій намір підтримати перемогу України і виведення всіх російських військ з Донбасу і Криму. Як неодноразово заявляв генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, Крим є "вирішальною територією" цієї війни.

Зробивши це, Байден нарешті перестане бути таким передбачуваним. Наразі путін знає, що Білий дім, і особливо радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, охоплений побоюваннями щодо ескалації. Байден повинен змінити цю ситуацію.

Загроза Криму зробить саме це. Вона також змусить путінських військових планувальників переглянути, чи вартий майбутній контрнаступ москви на Харків того, щоб ще більше наражати півострів на небезпеку.

путін зіграв у цю гру проти Заходу, використавши атаки в Ізраїлі 7 жовтня як відволікаючий маневр, щоб розпочати наступ на Авдіївку кількома днями пізніше. Тепер Байден може і повинен переграти путіна в Криму.

Байден не зупинить путіна, просто сказавши "не треба". Його "не треба" вже не зупинило Іран від прямого нападу на Ізраїль. Воно також не зупинило Північну Корею, яка балансує на межі війни з Японією і Південною Кореєю, або не зупинило переслідування Китаєм філіппінського судноплавства в Південно-Китайському морі і махінації проти Тайваню.

Будь-що було б більш переконливим, аніж "не треба" Байдена. Найбільш переконливим було б негайне руйнування Україною Керченського мосту, що з'єднує Кримський півострів з материковою частиною росії. Це розвернуло б шторм, що готує путін, на нього самого. Надання системи ATACMS від США, додаткові 1600 ракет Storm Shadow від Великої Британії і винищувачі F-16 вже роблять цей курс реалістичним.

Надання цієї високоточної зброї і боєприпасів глибокого ураження також дозволяє Україні виграти війну з перехоплення. І завдати удару у відповідь по російських місцях запуску безпілотників, крилатих ракет і МБР, а також по ключових центрах командування й управління та логістики, таких як портове місто Ростов-на-Дону, розташоване на Азовському морі.

Байден і його команда національної безпеки, разом із НАТО, тепер відповідають за результат цієї війни, незалежно від того, переможе Україна чи програє. Конгрес надав Байдену все необхідне фінансування і навіть більше, причому на двопартійній основі. У нього більше немає виправдань. Він несе відповідальність за те, щоб зустріти шторм, який збирається в Харкові і Часовому Яру, і перетворити його на початок кінця путінської авантюри в Європі й за її межами.

Джерело: The Hill