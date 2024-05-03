Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс

Невтомна дослідниця російської телепропаганди Джулія Девіс проаналізувала нещодавнє інтерв'ю російського фашиста Дугіна американському колаборанту Такеру Карлсону та подальшу пропаганду Дугіна на російських каналах. За словами провідного російського фашиста, американський телеінтерв'юер прийшов слухати, а не судити, пише Джулія Девіс. Водночас вона звертає увагу, що Дугін, найімовірніше, пішов у маси, аби виправити ефект від провального інтерв'ю путіна та пропагувати його як борця за традиційні цінності. Який, між іншим, збирається зруйнувати Захід зсередини.

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон 30 квітня оприлюднив інтерв'ю з російським фашистським ідеологом Алєксандром Дугіним, яке було попередньо записане під час його паломництва до москви, щоб взяти інтерв'ю у путіна.

Програма не розчарувала. Для російських пропагандистів вона забезпечила успішний вихід в американські вітальні. Для численних недоброзичливців Дугіна вона стала ще одним підтвердженням божевілля, яке лежить в основі російського режиму.

Іноді його називають "путінським Распутіним", лише частково через його густу бороду, Дугін щиро підтримує вторгнення росії в Україну та описує українців як расу дегенератів, які виповзли з каналізації і заслуговують на знищення шляхом геноциду. Українців слід "вбивати, вбивати, вбивати", – запропонував Дугін, який сам себе називає "філософом".

Інтерв'ю відбувалося за вже усталеною схемою Карлсона, з серйозним обличчям ведучого, зморшкуватим від зосередженості, який шанобливо давав можливість співрозмовнику висловити свої думки без перерви.

Більшість журналістів скористалися б цією можливістю, щоб розпитати Дугіна про його зв'язки з путіним і вплив на нього, а також про його виправдання масових вбивств і будь-який можливий зв'язок з долею його дочки, яка загинула в результаті вибуху замінованого автомобіля в 2022 році, який, можливо, був спрямований проти нього.

Але Карлсон навпаки вирішив триматися подалі від російської політики і натомість дозволив Дугіну виступити проти "англосаксонського світу". Не деталізуючи геноцидні погляди Дугіна, Карлсон просто зазначив: "Його ідеї вважаються настільки небезпечними, що український уряд убив його дочку, а Amazon не продає його книги" (деякі з книг та інтерв'ю Дугіна насправді доступні на Amazon).

російські пропагандисти давно мріють про те, щоб впровадити свої ідеї та викривлене бачення історії в американський мейнстрім, часто зауважуючи, що американці настільки дурні та неосвічені, що вірять майже у все.

Керівниця RT Маргаріта Сімоньян неодноразово підкреслювала, що москва повинна наймати і використовувати західних впливових осіб для виходу на іноземну аудиторію. Навіть після того, як Fox News витіснив Карлсона, він продовжує приносити користь, що заохотило Дугіна до інтерв'ю в державних ЗМІ, щоб відсвяткувати своє успішне проникнення в західну свідомість.

На своєму Telegram-каналі Дугін похвалився близько шістьма мільйонами переглядів своєї зустрічі з Карлсоном і навіть закликав російську владу розблокувати X (колишній Twitter), оскільки зараз він контролюється "лібертаріанцем Ілоном Маском". Він висловив радість від того, що вдалося прорвати завісу західних мейнстрімних ЗМІ, назвавши Карлсона "журналістом №1 у світі".

Дугін сказав Карлсону, що Захід ненавидить путіна через його "цінності", а не через його військову агресію. "Враховуючи, що людина з ядерною зброєю стоїть на захисті традиційних цінностей, які ви збираєтеся скасувати, я думаю, що у них є певні підстави для цієї русофобії і ненависті до путіна", – сказав Дугін. Киваючи, Такер нарікав на "дуже серйозну" ненависть Заходу до путіна.

Інтерв'ю на каналі "Соловйов Live" 30 квітня в рубриці "Такеру розповіли про армію антихриста" ведучий Роман Голованов почав зі слів: "Ми часто представляємо нашу нинішню конфронтацію із Заходом як битву проти армії антихриста. Чи вдалося вам донести це до нього?"

За словами Дугіна, американець приїхав вчитися і слухати, а не з упередженими уявленнями про добро і зло. Він поскаржився на те, що йому довелося скоротити довге інтерв'ю, втративши при цьому більшість філософських роздумів.

61-річний фашист стверджує, що Карлсон порівняв його інтерв'ю з попередньою розмовою з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і похвалив Дугіна та Орбана як представників культури і цивілізації, які є "набагато глибшими", ніж західні. Репортажі інтерв'юера з москви під час лютневої поїздки включали роздуми про те, що російські супермаркети добре укомплектовані продуктами і що сталінська система метро не містить графіті.

За словами Дугіна, Карлсон скаржився на зникнення свобод у Сполучених Штатах, хоча незрозуміло, скільки співчуття він отримав від вболівальника тоталітарної системи. Він також переказав заяву Карлсона про те, що такі люди, як путін і Дугін, розуміють західних людей краще, ніж вони (західні люди) розуміють самих себе.

Він розчарований тим, що американці досі не погоджуються з думкою путіна про те, що вони є частиною сатанинської цивілізації і належать до культури антихриста. Тим не менш, він помітив прогрес: консервативні американці тепер "відкривають" для себе консервативну росію і переосмислюють події у власній країні.

Після провалу інтерв'ю Карлсона з путіним, яке викликало широке глузування в США і на демократичному Заході, і під час якого російський деспот ставився до Карлсона з відкритою неповагою, пропагандисти режиму поскаржилися на невдалий підхід. Сімоньян голосно стверджувала, що Карлсон нічого не питав про "традиційні цінності", можливо, саме тому Дугін втрутився, щоб заповнити цю прогалину.

Голованов радів, що завдяки Такеру американці відкривають для себе іншу сторону росії, на противагу тому, що знають лише про такі постаті, як покійний опозиціонер Алєксєй Навальний, який загинув від рук кремля приблизно в той самий час, коли Карлсон давав інтерв'ю путіну.

Дугін сказав Голованову, що у нього багато спільного з американським телеведучим, і стверджував, що вони обидва є жертвами західної "культури скасування". Далі ведучий процитував іншого колегу-пропагандиста, Сєргєя Мардана, який назвав Дугіна "філософом путіна" і стверджував, що обсяг його праць присоромив би будь-якого американського професора.

Що стосується загальної картини, яку Дугін хотів, щоб усі зрозуміли, то це все про путіна, як візуальне втілення росії, її царя і правителя, який переймається долею світу і всього людства.

Ентузіазм російської державної пропагандистської машини щодо Карлсона не зменшується. Для таких рупорів, як Голованов, він уособлює "білих християн", які переїжджають до росії цілими сім'ями в такій кількості, що ціни на землю в росії скоро злетять до небес, оскільки до американців приєднуються канадці, французи, італійці та німці.

Це бачення Дугін не поділяє. Він застеріг Голованова від запрошення західних громадян до росії, заявивши, що для них буде краще залишитися в своїх країнах і "завдавати шкоди антихристу зсередини". Він аргументував це тим, що, переїхавши з Америки до росії, ці сім'ї просто збільшать майже всезагальне пропутінське голосування і, отже, нічого не змінять.

На думку Дугіна, лише залишившись у США, ці люди могли б проголосувати за когось на кшталт Дональда Трампа чи Такера Карлсона, що зруйнувало б Захід зсередини і принесло б набагато більше користі росії.

Джерело: CEPA