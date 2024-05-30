"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс

російські пропагандисти для залучення "охочих" йти вмирати за путінські ідіотичні ідеї обіцяють росіянам, що вони воскреснуть відразу після загибелі, і взагалі, що смерті не існує. В якості приклада наводять, "воскреслого" китайця на СВО, мабуть для того, щоб росіяни не могли його допитатись про "диво" воскресіння. Про це пише у черговому огляді російської пропаганди її дослідниця Джулія Девіс.

Невдале рішення путіна про вторгнення в Україну є настільки несвідомим, що його пропагандисти, включно з російською православною церквою, яка жорстко контролюється урядом, змушені вдаватися до все більш дивних методів, щоб залучити більше добровольців і заспокоїти розбиті серця сімей солдатів, які загинули в Україні.

Від самого початку вірні рупори путіна, такі як ведучий державного телебачення Володимир Соловйов, стверджували, що вторгнення росії в Україну є "священною війною", пророкуючи, що воно призведе до "глобального джихаду" проти Заходу. Депутат Державної Думи В'ячеслав Ніконов стверджував, що росія є "втіленням сил добра" і заявив: "Це дійсно священна війна, яку ми ведемо, і ми повинні перемогти". Генерал-майор, командувач чеченськими військами Апти Алаудінов, який сам є мусульманином, заявив, що війна росії проти України призведе до другого пришестя Христа, описавши московські війська як "предтечу сил Ісуса".

Вочевидь, цих запевнень недостатньо, щоб забезпечити постійний потік добровольців, не кажучи вже про те, щоб заспокоїти сім'ї загиблих солдатів. Цього місяця протоієрей російської православної церкви Артемій Владіміров вирішив підняти ставку і заявив, що солдати, які воюють на боці росії в Україні, воскресають після смерті.

За оцінками Збройних сил України, російські військові зазнали 451 730 втрат за час війни, включаючи загиблих і поранених. За оцінками американської та британської розвідки, кількість російських втрат перевищує 300 тисяч. Це ще більше посилює зростаючу демографічну катастрофу в росії і підкреслює труднощі, з якими стикається Кремль у забезпеченні достатньої кількості чоловіків, готових продовжувати цю руйнівну війну.

Ведучий телеканалу "Союз" Сергій Платонов розповів Владімірову, що він часто спілкується з солдатами, які служать в Україні, і намагається переконати їх, що смерті не існує. Описуючи одну зі своїх нещодавніх розмов з російським солдатом, ведучий з гордістю сказав: "Може, я вихваляюся, але я успішно зміг пояснити, що смерті не існує. Це його дуже підбадьорило".

Владимиров підіграв і відповів: "На війні невіруючих немає! Коли ти стоїш перед обличчям фізичної смерті, оживає кожна фібра твоєї душі. Зараз є багато чудових свідчень про перемогу Христа над смертю. Моя дружина надсилає мені багато військових свідчень і відеокліпів. Перед Великим постом я подивився відео про одного китайця, який брав участь у спеціальній військовій операції. Куля влучила йому в живіт, знищивши всі його нутрощі. Від цього він помер, а потім воскрес".

Владіміров продовжував плести казна-що, стверджуючи: "Йому з'явився святитель Лука Кримський і повністю зцілив його, його нутрощі були повністю відновлені. Він хрестився разом зі своїми родичами, всі вони сфотографовані разом, одягнені в білий одяг, хрещені в нашу Православну Церкву".

Протоієрей додав, що це не єдине чудесне свідчення того, що "Христос відвідує воїнів, які поклали життя за своїх братів, відвідує їх як своїх братів, як блаженних мучеників".

Платонов сказав, що розповідь Владимирова про нібито фізичне воскресіння є прикладом того, що має бути постійною темою для розмови. Він припустив: "Всі ми спілкуємося в інтернеті, ці історії повинні постійно розповідатися. Смерті не існує".

Владіміров щиро погодився, згадавши про протоієрея Димитрія Смирнова, назвавши його одним з перших священнослужителів, які об'єднали російську православну церкву з Міністерством оборони. Теза про те, що "смерті не існує", вже увійшла в численні державні телепрограми і навіть святкові спецвипуски, але тепер наділяється новою дивовижною конкретикою.

Владімірову не звикати поширювати ідіосинкратичні вигадки. У 2019 році він стверджував, що спілкувався з Чарльзом Дарвіном з того світу і нібито вчений розкаявся за свою теорію еволюції і відмовився від власної гіпотези про походження видів.

Джерело: The Daily Beast