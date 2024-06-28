Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ

У США вночі відбулися перші дебати, які були покликані продемонструвати силу та слабкість кандидатів у президенти. Втім, попри відверту брехню від Трампа під час дебатів, більшість ЗМІ акцентує увагу на поганій формі президента Байдена і потребу його заміни як номіната від демократів. Про це, зокрема, пишуть Washington Post, Wall Street Journal та New York Times.

Обмін люб'язностями. Трамп дослухався до радників, але не припинив брехати

Байден затинався у палких дебатах, а Трамп поширює брехню, пише Washington Post про дебати між кандидатами в президенти у США.

Видання переповідає, що Байден назвав Трампа "засудженим злочинцем" і "скиглієм", а його суперник-республіканець заявив, що діяльність Байдена на посаді була "абсолютно злочинною".

Washington Post стверджує, що Байден час від часу помітно затинався, виголошуючи свої репліки тонким голосом або бурмочучи слова і подекуди виглядав розгубленим. І його виступ викликав занепокоєння серед демократів, стурбованих його віком і вразливістю.

Як зауважує видання, Трамп, який намагався виступити менш гучно і зухвало, ніж під час минулих дебатів, будував багато своїх відповідей на неправдивих твердженнях, які не були оскаржені модераторами дебатів.

У найгостріших перепалках минулої ночі Байден звинуватив Трампа в "моралі вуличного кота" за те, що він нібито мав "секс з порнозіркою", натякнувши на звинувачення, які Трамп досі заперечує і які були частиною його нещодавнього кримінального процесу в Нью-Йорку. Також Байден назвав Трампа "засудженим злочинцем" і "таки скиглієм", і засудив Трампа за його небажання засудити тих, хто атакував Конгрес 6 січня 2020 року.

Трамп, зі свого боку, за словами WP, назвав дії Байдена "абсолютно злочинними" і неправдиво стверджував, що Байден "отримує гроші від Китаю" і є "маньчжурським кандидатом" – твердження, які не підкріплені жодними доказами.

Своєю чергою видання Wall Street Journal зазначає, що під час виборів, коли багато американців хотіли б мати інший вибір, очна ставка дозволила двом суперникам висвітлити вразливі місця свого опонента перед невеликою кількістю виборців, які ще не визначилися, за кого віддавати свій голос.

В іншому матеріал WSJ наголошує, що завданням президента Байдена було продемонструвати енергійність і послідовність, але він повністю провалився. Завдання експрезидента Трампа полягало в тому, щоб зберігати холоднокровність, і йому це вдалося в нехарактерній для нього мірі.

Як зауважує видання, Трамп здебільшого дотримувався порад помічників, які вимагали від нього менш агресивного та вільного підходу, ніж під час попередніх дебатів, які відштовхнули частину виборців, і дотримувався конкретних питань. Втім, як констатує видання, ймовірний кандидат від республіканців продовжив свою схильність до поширення неправди та перебільшень, зокрема, стверджуючи, що Байден керував найбільшим дефіцитом в історії, хоча насправді дефіцит скоротився.

Демократи в паніці. Байден виглядав як карикатура на Трампа

Після дебатів, за словами Washington Post, демократи висловили занепокоєння тим, що Байден мало що зробив, щоб розвіяти сумніви щодо його здатності обіймати посаду президента ще один термін. Ба більше, деякі представники передвиборчої кампанії визнали, що Байден, можливо, зашкодив своїй кандидатурі. "Це був дійсно розчаровуючий виступ Джо Байдена на дебатах. Я не думаю, що є якийсь інший спосіб оцінити це", – сказала колишня радниця Байдена з питань комунікацій Кейт Бедінгфілд в ефірі CNN після завершення дебатів.

Як підкреслює Washington Post в іншій своїй статті, до кінця першого президентського протистояння 2024 року стало зрозуміло одне: демократи були в паніці після того, як Байден завершив вечірні дебати. Їхній переляк охопив зали Конгресу, багаті прибережні міста донорів, партійні осередки по всій країні, а також бари і вітальні, де зібралися прихильники демократів, щоб підтримати свого хлопця.

Президент, якому вкрай необхідно було використати дебати в четвер увечері, щоб запевнити скептично налаштованих виборців у тому, що він має фізичну і психічну витримку, щоб очолити націю, натомість запропонував хиткий виступ, особливо в перші хвилини, коли за ним, ймовірно, спостерігала більша кількість виборців.

Можливо, пише видання, найбільш тривожним для демократів є те, що Байден виглядав як карикатура на Трампа ­– немічного чоловіка, який вийшов з розквіту сил, що викликало занепокоєння навіть у деяких найпалкіших його прихильників.

New York Times розповідає, що демократи, які місяцями захищали президента від його недоброзичливців, включно з членами його власної адміністрації, обмінювалися шаленими телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями за лічені хвилини після початку дебатів, коли стало зрозуміло, що Байден не в найкращій формі. Майже у відчаї деякі з них звернулися до соціальних мереж, щоб висловити шок, тоді як інші приватно обговорювали між собою, чи не запізно переконати президента відступити на користь молодшого кандидата.

Washington Post зазначає, що на Капітолійському пагорбі паніка серед законодавців і співробітників Демократичної партії також була відчутною, оскільки вони приватно визнавали, що заклики до Байдена піти у відставку, ймовірно, лише посилюватимуться, коли партія повністю опрацює похмурий виступ президента під час дебатів.

Особливо недовірливо відреагували демократи в Палаті представників. Деякі з них заявили, що їхній настрій погіршився і в їхніх лавах швидко поширилося занепокоєння щодо того, чи варто йому залишатися кандидатом від партії.

WSJ була жорсткішою в своїй оцінці дебатів. На думку видання, виступ Байдена на дебатах проти Трампа знову поставив під сумнів його придатність до роботи на посаді. У своїй редакційній колонці WSJ наголошує, що демократи не можуть уникнути проблеми Байдена, оскільки дебати продемонстрували, що президент явно не витримає ще чотири роки на посаді.

Видання наголосило, що ці дебати ­стали болючими для Сполучених Штатів. Заради блага країни, навіть більше, ніж своєї партії, демократи повинні добре подумати над тим, чи потрібно їм замінити Байдена. Водночас WSJ підкреслило, що це не партійні, а патріотичні міркування.

Чи може Байден зійти з дистанції. Та чи готові до цього самі демократи

На думку WSJ, гірка правда для демократів полягає в тому, що всі огріхи Трампа можуть не мати значення, якщо Байден стане кандидатом від партії. Трамп принаймні виглядав енергійним і нагадував виборцям про доковідну економіку. Байден виглядав слабкою людиною, яку жоден американець не хотів би бачити віч-на-віч з путіним чи Сі Цзіньпіном.

Неминуче виникає питання, пише WSJ, чому найближче оточення Байдена дозволило йому знову балотуватися. Очевидно, що це був егоїстичний вчинок з його боку – балотуватися на другий термін. Але чи справді демократи вважали, що зможуть приховувати його занепад від громадськості протягом усієї виборчої кампанії? Важко повірити, що вони хотіли цих дострокових дебатів як способу змінити кампанію на свою користь.

WSJ пише, що дебати викрили Байдена та тривале приховування правди з боку демократів. Якщо вони вважають, що Трамп є загрозою для демократії, як стверджують, вони зробили ведмежу послугу країні, знову висунувши Байдена. Вони повинні вибачитися перед Діном Філліпсом, єдиним демократом, який готовий кинути виклик президенту.

Все це ставить демократів перед болісним вибором. У Байдена є делегати, щоб виграти номінацію, і єдиний спосіб не стати номінантом – це якщо він вирішить зняти свою кандидатуру. Питання полягає в тому, чи хтось із відомих демократів відірветься від своєї загальнопартійної омерти і закличе президента розглянути можливість відходу в сторону. Можливо, з'явиться делегація найближчих друзів президента, які захочуть сказати йому про це приватно, – розмірковує WSJ.

Як зазначає New York Times, відомий донор Байдена і Демократичної партії Марк Б'юелл сказав після дебатів, що президент повинен добре подумати, чи є він найкращою людиною для висунення кандидатури. "Чи є у нас час, щоб поставити когось іншого?" – запитав Б'юелл.

Він додав, що поки що не закликає пана Байдена зняти свою кандидатуру, але "демократичне керівництво зобов'язане піти до Білого дому і чітко показати, що думає Америка, тому що на кону стоїть демократія, і ми всі нервуємо".

New York Times зазначає, що жоден чинний президент не виходив з перегонів так пізно в ході передвиборчої кампанії, відтак не було єдиної думки щодо того, що станеться, якщо він це зробить. У четвер ввечері демократи уявляли собі сценарії, в яких старійшини партії, такі як сенатор Чак Шумер з Нью-Йорка, колишня спікерка Ненсі Пелосі з Каліфорнії та представник Джеймс Клайберн з Південної Кароліни, мають втрутитися в ситуацію з Байденом. Але, як зауважує видання, не було жодних ознак того, що хтось із них погодиться на це.

Інші демократи заявили про побоювання, що вже занадто пізно, зазначивши, що Байден – гордий і впертий чоловік, який давно наполягає на тому, що він найкраще підготовлений для перемоги над Трампом, і не буде слухати нікого, окрім, можливо, своєї дружини Джилл Байден, яка рішуче підтримувала його повторну участь у президентських виборах. Демократи вже давно занепокоєні відсутністю очевидного наступника і не впевнені, що Камалла Гарріс, Гевін Ньюсом чи будь-який інший партійний діяч зможе прийняти цей виклик.

Зняття кандидатури Байдена, наголошує WSJ, спричинить тимчасову паніку, оскільки демократи шукатимуть нового кандидата. Віцепрезидентка Камала Гарріс не є відповіддю. Але інші кандидати вийдуть на перший план, і з'їзд демократів буде в центрі уваги всього світу. Зрозуміло, що Трамп розраховує, що демократи підтримають Байдена, але країна заслуговує на кращий вибір, – звертається WSJ до демократів.