ЄС оштрафував соцмережу X на €120 млн

Це рішення стало першим після набуття чинності Закону про цифрові послуги.

Соцмережу X визнано порушником нових цифрових правил Європейського Союзу після майже дворічного розслідування. Європейська комісія наклала на компанію штраф у розмірі 120 млн євро (139,8 млн доларів), звинувативши платформу в недотриманні вимог прозорості, порушенні рекламних правил та обмеженні доступу до даних.

Про це пише The Guardian.

Рішення, ймовірно, спричинить політичне напруження між Брюсселем, Ілоном Маском і навіть новою адміністрацією Дональда Трампа.

Єврокомісія зазначила, що X порушила свої зобов’язання відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA) — першого потужного регулятора соцмереж і технологічних компаній, що діє в ЄС з 2023 року. Штраф розділено на три частини:

45 млн євро — за систему придбаних “синіх галочок”;

35 млн євро — за порушення правил реклами;

40 млн євро — за відсутність відкритого доступу до даних для дослідників.

У ЄС заявляють, що платформа вводила користувачів в оману та ускладнювала контроль за потенційно шкідливим контентом. Раніше сині позначки верифікації отримували лише справжні підтверджені акаунти — політики, журналісти, відомі особи та державні інституції. Крім того, X не надала належного доступу до відкритих даних науковцям, які досліджують чутливі теми, зокрема політичну рекламу й дезінформацію.

"З першим рішенням DSA про невідповідність ми притягуємо X до відповідальності за порушення прав користувачів. Обман із синіми галочками, приховування рекламної інформації та блокування дослідників — цьому не місце в інтернеті ЄС", — наголосила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Штраф став частковим завершенням розслідування, розпочатого у 2023 році. Єврокомісія все ще продовжує розгляд трьох інших справ проти X — щодо алгоритмів просування контенту, обробки скарг на незаконний контент та можливих маніпуляцій інформацією.

DSA дозволяє накладати штрафи до 6% від глобального обороту компанії, який у 2024 році оцінювався в 2,5–2,7 млрд доларів. Регулятори наголошують, що мають право контролювати роботу всіх великих технологічних гравців, включно з TikTok.

На тлі напружених торговельних переговорів між ЄС і США рішення може мати політичний підтекст. Раніше американський міністр торгівлі Говард Латнік заявив, що ЄС має переглянути власні правила, якщо хоче домовитися про зниження тарифів на сталь. Іспанська єврокомісарка Тереза Рібера у відповідь назвала такі заяви «шантажем».