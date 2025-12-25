Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом

25 грудня 2025, 20:15
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом
Президент США заявив про "рекордне зростання економіки та найміцнішу безпеку в історії".

Президент США Дональд Трамп опублікував різке різдвяне звернення, у якому привітав американців зі святом та водночас звинуватив "радикальних лівих" у спробах зруйнувати країну.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

У своєму зверненні Трамп заявив, що його опоненти "роблять усе можливе, щоб знищити Сполучені Штати, але зазнають нищівної поразки". Водночас він наголосив, що за його президентства США більше не мають "відкритих кордонів», «чоловіків у жіночих видах спорту" та "слабких правоохоронних органів".
 
Президент також у своєму стилі перерахував низку економічних показників, якими, за його словами, може пишатися його адміністрація. Зокрема, він заявив про рекордні показники фондового ринку та пенсійних фондів, найнижчий рівень злочинності за десятиліття та відсутність інфляції.
 
Окремо Трамп зазначив, що ВВП США нібито сягнув 4,3%, що, за його словами, перевищує очікування на два відсоткові пункти. Він також підкреслив, що запроваджені мита принесли країні "трильйони доларів зростання та процвітання" і забезпечили "найміцнішу національну безпеку, яку Сполучені Штати коли-небудь мали".
 
Завершуючи звернення, президент США заявив, що Америка "знову має повагу, можливо, як ніколи раніше", та додав: "Боже, благослови Америку".
