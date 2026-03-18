Війна в Ірані: ще 45 млн людей під загрозою голоду

18 березня 2026, 19:34
Війна в Ірані: ще 45 млн людей під загрозою голоду
Конфлікт і перебої у постачанні продуктів загострюють глобальну продовольчу кризу.

Війна в Ірані вже загрожує зростанням світового голоду і за оцінками Всесвітньої продовольчої програми, до червня кількість людей із гострою нестачею продовольства може збільшитися на 45 мільйонів.

Про це повідомляє агенція Reuters

Ключовими факторами стають порушення міжнародних ланцюгів постачання та різке подорожчання продуктів і енергоносіїв. 

Воєнні дії, включно з ударами США та Ізраїлю, паралізували частину маршрутів доставки гуманітарної допомоги, і значні обсяги їжі не доходять до найбільш вразливих регіонів.

Заступник виконавчого директора ВПП Карл Скау наголосив, що глобальний рівень голоду вже був рекордним, близько 319 мільйонів осіб, і нинішній конфлікт може значно погіршити ситуацію. 

Крім того, витрати на транспортування гуманітарної допомоги зросли майже на 20%, а частину маршрутів довелося терміново змінювати. Фінансування програм ВПП також скорочується, оскільки донори переорієнтовують ресурси на військові потреби.

"Ще до цієї війни світ переживав ідеальний шторм - голод ніколи не був таким масштабним і глибоким", - підкреслив Скау. 

За його словами, без швидкої стабілізації ситуації глобальна продовольча криза може досягти безпрецедентних масштабів вже найближчими місяцями.

