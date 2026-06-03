Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal

WSJ розповідає, як Дональд Трамп несподівано призначив Білла Пулте, керівника відомства, що наглядає за іпотечним ринком, виконувачем обов'язків директора національної розвідки. Пулте не має жодного досвіду у сфері безпеки. Головним аргументом цього призначення стала не фаховість, а особиста відданість і готовність беззастережно підтримувати зовнішньополітичний курс президента, зокрема війну в Ірані. Пулте, якого називають "малим Трампом", здобув прихильність глави держави агресивним стилем та публічними звинуваченнями політичних опонентів Трампа у шахрайстві. Цікаво, що ідею призначити Білла Пулте активно обстоював наближений до Трампа Роджер Стоун, якого колишній спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачував у зв'язках з росією та брехні перед Конгресом, засудили до трьох років в'язниці.

Очільник відомства, що наглядає за іпотечним ринком країни, звернувся до президента Трампа із, на перший погляд, зухвалою пропозицією: змінити Тулсі Габбард на посаді директора національної розвідки, пише Wall Street Journal. Білл Пулте скористався нагодою і запевняв, що обстоюватиме зовнішньополітичний курс адміністрації.

WSJ наголошує, що Пулте не має публічно відомого досвіду у сфері національної безпеки, проте має те, що Трамп цінує понад усе, – відданість. У розмовах із президентом Пулте доводив, що непохитно підтримуватиме зовнішньополітичний курс глави держави, і дав зрозуміти, що підтримує війну проти Ірану, за словами обізнаних зі справою людей.

Трамп, який останніми днями дедалі сильніше виявляв роздратування своїми критиками-республіканцями, зрештою пристав на цю ідею. У вівторок він приголомшив багатьох своїх радників, оголосивши в соцмережах, що призначає Пулте своїм головним радником з питань розвідки.

Втім, як зазначає WSJ, цей крок скептично зустріли законодавці-республіканці, а в приватних розмовах – і деякі посадовці адміністрації Трампа. "Я не бачу жодних доказів того, що він має бодай якусь кваліфікацію для цієї посади", – заявив сенатор Джон Корнін (республіканець від Техасу). Інші республіканці висловили занепокоєння, що Пулте може скористатися новою посадою, аби переслідувати тих, кого Трамп вважає своїми ворогами. "Нам не потрібен директор національної розвідки, перетворений на політичну зброю", – пояснив журналістам лідер сенатської більшості Джон Тун (республіканець від Південної Дакоти).

"Білл Пулте – чудовий вибір, і він блискуче працюватиме на благо американського народу", – заявив речник Білого дому Девіс Інгл. Директор Національної економічної ради Кевін Гассетт у вівторок заявив журналістам, що Пулте "має довіру президента".

Як зауважує WSJ, Трамп призначив Пулте виконувачем обов'язків директора національної розвідки – йдеться про тимчасову посаду, яка не потребує затвердження Сенатом.

Це призначення стало поразкою для численних опонентів Пулте в адміністрації Трампа. Як директор Федерального агентства житлового фінансування став суперечливою постаттю: він конфліктував із частиною президентських радників, яких дратував його агресивний стиль.

WSJ розповідає, що декого в Білому домі час від часу дратувало те, що Пулте обходить службову ієрархію, аби отримати доступ до Трампа. Але раніше Трамп чинив опір спробам інших посадовців адміністрації усунути Пулте, кажучи наближеним, що цінує його відданість.

Напруга між Пулте та міністром фінансів Скоттом Бессентом торік сягнула піку, коли Бессент пригрозив зацідити кулаком очільнику житлової політики адміністрації Трампа "у його довбане лице", як раніше повідомляла WSJ. Бессент дізнався, що Пулте обмовляв його перед Трампом.

Посадовці Міністерства фінансів дізналися про рішення Трампа призначити Пулте директором національної розвідки так само, як і решта країни, – із соцмереж. Один із радників повідомив Бессентові цю новину, коли той готувався до майбутніх слухань у Конгресі, за словами обізнаних зі справою людей.

Пулте, якого дехто називає "малим Трампом", завоював довіру президента агресивним підходом до своєї посади очільника житлової політики адміністрації. Він стверджував, що кілька осіб, яких Трамп вважає своїми ворогами, причетні до іпотечного шахрайства, зокрема сенатор Адам Шифф, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс і Ліза Кук, членкиня Ради керуючих Федеральної резервної системи.

Торік, зазначає WSJ, намагаючись звільнити Кук із Ради керуючих ФРС, Трамп послався на звинувачення Пулте проти неї. Судовий позов Кук нині перебуває на розгляді у Верховному суді. Шиффу і Кук не висунули обвинувачень у жодному злочині. Усі вони заперечують свою провину. Пулте також посилив кампанію Трампа проти тодішнього голови ФРС Джерома Павелла: він закликав звільнити його в соцмережах і підготував для Трампа проєкт листа про звільнення Павелла.

Причетність Пулте до започаткування цих розслідувань роздратувала декого з високопосадовців Міністерства юстиції; частина з них вважає, що він вийшов за межі своїх повноважень. Проти Джеймс висунули обвинувачення у шахрайстві, але згодом справу закрили.

Пулте розлютив декого з посадовців Білого дому, відвідуючи у вихідні гольф-клуби Трампа й подаючи йому інформацію, що не стосується його ролі регулятора житлового ринку. Він часто приносить президентові великі плакати, щоб підкріпити свої доводи. Відвідувачі одного з гольф-клубів Трампа минулого місяця розповідали, що Пулте ходив із великими світлинами дзеркального басейну перед Меморіалом Лінкольна, який реконструює Трамп.

У травні, зазначає WSJ, президент і Пулте разом вечеряли у приватному клубі Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді. Пулте давно прагнув потрапити до Кабінету і спершу домагався посади міністра житлового будівництва та міського розвитку.

За інформацією WSJ, вперше ідею призначити Пулте директором розвідки Трамп озвучив своїм помічникам ще у вихідні. Втім, деякі його радники здивувалися, що він довів цю ідею до кінця. Серед тих, хто обстоював це рішення, був давній союзник Трампа Роджер Стоун. Стоун не відповів на прохання прокоментувати. (Роджер Стоун — американський політтехнолог і колишній радник Дональда Трампа, який опинився у центрі розслідування щодо втручання росії у вибори президента США у 2016 році. Спецпрокурор Роберт Мюллер висунув йому обвинувачення у брехні Конгресу та тиску на свідків через контакти з російськими хакерами – iPress).

Як зазначає WSJ, і публічно, і приватно Пулте чітко дав зрозуміти, що підтримує війну проти Ірану. Габбард, яка давно скептично ставилася до втягування США в закордонні конфлікти, минулого місяця заявила, що йде у відставку.

На початку цього року Пулте сказав WSJ, що його не турбує тиск, який іранський конфлікт створює на іпотечні ставки. Останніми тижнями вони знову зросли понад 6,5% на тлі потрясінь на енергетичних ринках і побоювань щодо затяжної інфляції.

"Гадаю, це тимчасово, – сказав Пулте. – І гадаю, що, коли все скінчиться, Іран більше не становитиме загрози світові".

Джерело: Wall Street Journal