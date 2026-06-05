Україна і Норвегія домовилися посилити ППО та антибалістичний захист

Головним викликом залишається балістична загроза.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що він і його норвезький колега Торе Оншуус Сандвік синхронізували пріоритети підтримки України та обговорили подальші кроки оборонної співпраці перед особистою зустріччю на засіданні у форматі Рамштайн.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, Україна продовжує системно знищувати противника в усіх доменах війни, у небі, на землі та в економіці. "На землі продовжуємо системно руйнувати російську логістику на оперативній глибині. Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Саме тому розвиток ППО та антибалістичних рішень є нашим пріоритетом", – зазначив Федоров.

Міністри окремо обговорили можливість швидкого спрямування додаткового фінансування на потреби Сил оборони України до надходження коштів європейського кредиту. Серед пріоритетних напрямів, снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи, ракети для Patriot через механізм JUMPSTART, внески в PURL та українські дрони.

Сторони також домовилися продовжити координацію щодо розвитку рішень у сфері ППО та антибалістичного захисту.