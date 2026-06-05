путін відкинув пропозицію Зеленського про переговори, назвавши лист "хамством"

Диктатор допустив зустріч лише для "фіксації капітуляції".

путін заявив, що наразі не бачить сенсу у проведенні особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника кремля, речник Пєсков показав йому відкритий лист від Зеленського, в якому путін нібито знайшов "елементи хамства" та спробу зірвати прямі переговори.

Про це пишуть російські медіа.

Коментуючи закиди щодо свого віку, 73-річний путін зазначив, що головним чинником є дієздатність, а не вік. "Мені здається, що в моєму віці багато інших політичних діячів здійснюють свої функції, і деякі старші за мене", – заявив він.

путін також звинуватив Зеленського в узурпації влади через відсутність президентських виборів в Україні під час воєнного стану та "рекомендував" йому не боятися йти на голосування.

Окремо диктатор розповів про нібито спроби Зеленського організувати зустріч через неназваного російського бізнесмена, якого запросили до Києва три тижні тому. За твердженням путіна, 21 травня цей підприємець після візиту до України повідомив кремль про прохання української сторони щодо переговорів, однак уже наступного дня ЗСУ нібито завдали удару по Старобільську. "Вони просять про зустріч і чинять такі злочини. Що це означає?" – заявив путін. Україна цю інформацію наразі не коментувала.

путін також висловив подив, чому Київ відмовляє адміністрації Трампа у праві бути гарантом майбутніх угод, водночас прагнучи отримувати американську зброю. Він іронічно подякував Трампу за "виховання" українського лідера. "Хочу подякувати Дональду за цю роботу, але є ще над чим працювати", – зазначив диктатор.

Наприкінці виступу путін підкреслив, що москві потрібні домовленості на "тривалу історичну перспективу", а не короткострокове припинення вогню. Зустріч він допустив лише на етапі фіксації капітуляції. Після цього диктатор звернувся до окупаційної армії із закликом ігнорувати "любителів епістолярного жанру" та видав окупантам чергове: "Працюйте, браття".