Рютте оцінив рішення Німеччини купити ракети Tomahawk

Закупівля Німеччиною американських крилатих ракет Tomahawk спрямована на зміцнення колективної оборони НАТО і не означає підготовки до наступальних дій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає, що закупівля Німеччиною американських крилатих ракет Tomahawk може спровокувати ескалацію у відносинах із росією.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

За словами Рютте, Північноатлантичний альянс залишається виключно оборонним союзом.

"Ми – оборонний альянс. Це означає, що ми ніколи ні на кого не нападемо", – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що придбання Німеччиною далекобійного озброєння стане важливим елементом колективного стримування.

"Це додає ще один рівень впевненості в нашому колективному стримуванні та обороноздатності", – зазначив Рютте, назвавши рішення Берліна "чудовою новиною".

Про намір Німеччини закупити ракети Tomahawk стало відомо після саміту НАТО в Анкарі. За інформацією видання, канцлер Фрідріх Мерц отримав від президента США Дональда Трампа запевнення, що Вашингтон схвалить продаж крилатих ракет і пускових установок Typhon.

За даними Бундесверу, комплекс Typhon із ракетами Tomahawk здатний уражати цілі на відстані близько 2500 кілометрів, що значно перевищує можливості інших далекобійних систем, які нині перебувають на озброєнні європейських країн.

Наразі найдальнобійнішою зброєю Бундесверу залишаються крилаті ракети Taurus із дальністю близько 500 кілометрів. Tomahawk, своєю чергою, дозволяють завдавати високоточних ударів по командних пунктах, військових аеродромах та інших об'єктах далеко в тилу противника.

Водночас точна кількість ракет і пускових установок, які планує придбати Німеччина, а також вартість контракту наразі не розголошуються.

Ми також повідомляли, що Рютте не очікує змін у стратегії України після зміни глави Міноборони.