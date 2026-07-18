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Німеччина підняла рівень терористичної загрози до високого

18 липня 2026, 18:21
Німеччина підняла рівень терористичної загрози до високого
Фото: з вільного доступу
Міністр внутрішніх справ ФРН заявив про погіршення безпекової ситуації через зростання кількості розвідувальних даних щодо можливих нападів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив про погіршення безпекової ситуації в країні через зростання кількості повідомлень про можливі загрози та нові дані розвідки.

Про це він повідомив в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За словами посадовця, рішення ухвалили після збільшення кількості розвідувальної інформації та повідомлень про можливі загрози.

"Зростання кількості повідомлень та розвідувальних даних змусило мене підвищити раніше описаний абстрактний рівень загрози до високого рівня", – заявив Добріндт.

Він зазначив, що нинішня оцінка означає необхідність враховувати ризик можливих терактів у будь-який момент.

За словами міністра, потенційні плани нападів можуть стосуватися не лише критичної інфраструктури, а й окремих людей або установ.

Добріндт також наголосив на необхідності посилення роботи німецьких розвідувальних структур. Він заявив, що служби мають стати ефективнішими, швидше реагувати на загрози та тісніше співпрацювати з міжнародними партнерами.

 
Німеччинатероризм

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