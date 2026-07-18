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рф заявила про атаку майже 380 дронів у понад 20 регіонах

18 липня 2026, 15:03
рф заявила про атаку майже 380 дронів у понад 20 регіонах
Wikipedia
За даними Міноборони рф, у ніч на 18 липня дрони нібито атакували майже 20 регіонів країни, а також окупований Крим і акваторії Чорного та Азовського морів.

У Міноборони рф заявили, що в ніч на 18 липня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 379 безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

За версією москви, дрони атакували понад 20 регіонів рф, а також тимчасово окупований Крим і акваторії Азовського та Чорного морів.

Зокрема, про роботу ППО заявили у Бєлгородській, Брянській, Курській, Смоленській, Рязанській, Калузькій, Тульській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тверській, Псковській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Ленінградській і Володимирській областях, а також у Московському регіоні та Краснодарському краї.

Незалежного підтвердження заявленої Міноборони рф кількості збитих безпілотників наразі немає. 

Водночас упродовж ночі російські Telegram-канали повідомляли про вибухи та пожежі в низці регіонів, зокрема в Московській області.

Зранку суботи ми писали, що у московській області після нічної атаки горять логістичний комплекс і нафтобаза.

 
Росіявійна

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