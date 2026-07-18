У московській області після нічної атаки горять логістичний комплекс і нафтобаза

Після ударів на обох об'єктах виникли масштабні пожежі.

ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька цілей у московській області.

За даними OSINT-каналів, внаслідок ударів спалахнули великі пожежі на складах в Електросталі та на нафтобазі в Ногінську.

Повідомляється, що атаки тривали протягом ночі. Також про вибухи інформували жителі Твері та Володимира, однак інформація про наслідки там уточнюється.

Найбільша пожежа, за оприлюдненими відео, виникла в Електросталі. За даними OSINT-спільноти, удару зазнали логістичні склади компанії Wildberries. На кадрах видно сильне займання, густий дим і пошкодження складських приміщень. Також очевидці зафіксували проліт безпілотника.

Крім того, під удар потрапила нафтобаза в Ногінську. За відкритими даними, це об'єкт IIIа класу з 24 резервуарами загальним об'ємом 11,5 тисячі кубометрів. Водночас поруч розташований Ногінський завод паливної апаратури, тому інформація про те, який саме об'єкт було уражено, наразі уточнюється.

Також у п’ятницю, 17 липня, стало відомо, що Україна знищила стратегічний Ту-95 в глибині рф.