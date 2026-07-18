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SpaceX втратила трильйон доларів вартості після проблем зі Starship

18 липня 2026, 19:43
SpaceX втратила трильйон доларів вартості після проблем зі Starship
Фото: wikimedia.by/SpaceX
Перенесення запуску ракети стало причиною різкого падіння акцій компанії.

Компанія SpaceX втратила понад $1 трильйон ринкової вартості після скасування запуску ракети Starship через технічні проблеми. Падіння акцій знизило оцінку одного з найдорожчих приватних технологічних гігантів світу.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У п’ятницю акції SpaceX подешевшали на 5,4% – до $123,99 за акцію. У результаті ринкова вартість компанії знизилася до $1,63 трильйона порівняно з $2,64 трильйона на піку після початку торгівлі акціями.

Компанія, офіційна назва якої Space Exploration Technologies Corp., раніше досягла рекордної оцінки після найбільшого в історії IPO. Однак після падіння акцій вони опустилися нижче за стартову ціну розміщення у $135.

Причиною зниження вартості стало скасування чергового випробувального запуску Starship через проблеми з двигуном. У SpaceX заявили, що планують повторити спробу після усунення несправностей.

Засновник компанії Ілон Маск повідомив у соцмережі X, що для наступного запуску планують замінити два двигуни Raptor, що може відтермінувати випробування до початку наступного тижня.

Аналітики зазначають, що невдачі під час тестування такої складної системи, як Starship, є очікуваними, однак вони можуть негативно впливати на настрої інвесторів і змушувати переглядати надвисокі оцінки компанії.

Попри падіння вартості акцій, на Волл-стріт загалом зберігають позитивні очікування щодо SpaceX. За даними Bloomberg, понад 80% аналітиків рекомендують купувати акції компанії, а середня прогнозована ціна становить $235,34 за акцію – майже на 90% вище від поточного рівня.

 
SpaceXStarship

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