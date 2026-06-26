SpaceX Маска готує запуск мобільного оператора Starlink у США

Starlink конкуруватиме з найбільшими американськими операторами.

Компанія SpaceX планує вийти на американський ринок мобільного зв'язку під брендом Starlink і продавати послуги безпосередньо користувачам.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл уже обговорила цей проєкт з інвесторами. Компанія розглядає можливість запуску власного мобільного сервісу, а також створення наземної мережі зв'язку у США.

Якщо плани реалізують, Starlink конкуруватиме з найбільшими американськими операторами – Verizon, AT&T і T-Mobile. До цього часу сервіс переважно забезпечував супутниковий інтернет, особливо у сільській місцевості, співпрацюючи з мобільними операторами.

У Financial Times зазначають, що цей проєкт може стати одним із найбільших комерційних розширень SpaceX з моменту запуску Starlink. Наразі сервіс супутникового інтернету працює більш ніж у 150 країнах світу, а компанія прагне значно розширити свою аудиторію.