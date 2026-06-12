Маск став першим трильйонером в історії

SpaceX залучила $75 млрд на біржі – найбільше IPO в історії США, частка Маска в компанії оцінюється у $866 млрд.

Статки Ілона Маска після рекордного виходу SpaceX на біржу перевищили один трильйон доларів, зробивши його першою людиною в історії з таким капіталом.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер,11 червня, SpaceX провела найбільше IPO в історії США, залучивши $75 млрд. До розміщення акцій Forbes оцінював капітал Маска приблизно у $780 млрд. Після початку торгів його загальний капітал перевищив $1,1 трлн. Для порівняння, другу сходинку у списку найбагатших займав співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками близько $300 млрд.

Найбільша частина статків Маска припадає саме на SpaceX – його частка оцінюється приблизно у $866 млрд. На Уолл-стріт навіть з'явився окремий термін "премія Ілона Маска" – додаткова ринкова вартість, яку інвестори готові платити за його компанії через віру в його бачення майбутнього, а не лише через фінансові показники. "Як і Tesla, SpaceX – це ставка на Ілона Маска", – зазначив головний стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді.

Концентрація такого впливу в руках однієї людини викликає занепокоєння щодо корпоративного управління та конфліктів інтересів. Водночас генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон назвав Маска "Едісоном нашого часу".