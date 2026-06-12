Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Маск став першим трильйонером в історії

12 червня 2026, 08:24
Маск став першим трильйонером в історії
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
SpaceX залучила $75 млрд на біржі – найбільше IPO в історії США, частка Маска в компанії оцінюється у $866 млрд.

Статки Ілона Маска після рекордного виходу SpaceX на біржу перевищили один трильйон доларів, зробивши його першою людиною в історії з таким капіталом.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер,11 червня, SpaceX провела найбільше IPO в історії США, залучивши $75 млрд. До розміщення акцій Forbes оцінював капітал Маска приблизно у $780 млрд. Після початку торгів його загальний капітал перевищив $1,1 трлн. Для порівняння, другу сходинку у списку найбагатших займав співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками близько $300 млрд.

Найбільша частина статків Маска припадає саме на SpaceX – його частка оцінюється приблизно у $866 млрд. На Уолл-стріт навіть з'явився окремий термін "премія Ілона Маска" – додаткова ринкова вартість, яку інвестори готові платити за його компанії через віру в його бачення майбутнього, а не лише через фінансові показники. "Як і Tesla, SpaceX – це ставка на Ілона Маска", – зазначив головний стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді.

Концентрація такого впливу в руках однієї людини викликає занепокоєння щодо корпоративного управління та конфліктів інтересів. Водночас генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон назвав Маска "Едісоном нашого часу".

Ілон МаскстаткиSpaceXTesla

Останні матеріали

Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється