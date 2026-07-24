Маск спрогнозував, коли штучний інтелект перевершить людський розум

За словами Маска, розвиток ШІ та робототехніки приведе світ до епохи "дивовижного достатку".

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що вже протягом п'яти років штучний інтелект може перевершити сукупний людський інтелект, а через десять років автоматизація зробить людську працю необов'язковою.

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

За словами Маска, розвиток ШІ та робототехніки приведе світ до епохи "дивовижного достатку", коли дефіцит товарів і послуг практично зникне, а більшість фізичних і розумових завдань виконуватимуть машини.

Підприємець припустив, що урядам доведеться запровадити масштабний перерозподіл доходів і забезпечити громадянам високий базовий дохід. На його думку, гроші з часом можуть втратити своє значення, а головною економічною проблемою стане не інфляція, а дефляція.

Водночас Маск наголосив на необхідності міжнародного контролю за найпотужнішими моделями ШІ. Він підтримав ідею перевіряти нові системи перед їхнім запуском і заявив, що лабораторії зі США та Китаю мають співпрацювати в цьому питанні.

Окремо бізнесмен позитивно оцінив розвиток китайського штучного інтелекту, зазначивши, що американські обмеження навряд чи надовго стримають Китай у сфері виробництва сучасних чипів та розвитку ШІ.

Маск також не виключив можливості співпраці з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом, попри багаторічний конфлікт між ними, якщо цього вимагатимуть інтереси людства.