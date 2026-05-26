SpaceX підняла ціну на Starlink для Пентагону у п'ять разів

Це продемонструвало зростання залежності армії США від супутникової мережі підприємця.

Американська компанія SpaceX під час війни США проти Ірану підвищила для Пентагону вартість підключення супутників Starlink для бойових дронів LUCAS – з приблизно $5 тис. до $25 тис. за термінал. Міноборони зрештою погодилося на нові тарифи.

Про це повідомляє Reuters.

Підвищення цін відбулося після того, як дрони-камікадзе LUCAS, керовані мережею Starlink Ілона Маска, почали досягати помітних успіхів у бойових діях проти Ірану. Керівництво SpaceX дійшло висновку, що Пентагон має платити більше за доступ до супутникової мережі. LUCAS – це дешевий американський безпілотник-камікадзе, аналог іранського Shahed: він може тривалий час кружляти над ціллю, а потім пікірувати для детонації при ударі.

SpaceX аргументувала підвищення тим, що дрони LUCAS працюють в умовах, які відповідають авіаційній підписці, а не дешевшим наземним чи мобільним тарифам. Пентагон заперечував: щомісячна плата у $25 тис. розроблялася для літаків, а не для камікадзе, які використовують з'єднання Starlink лише кілька хвилин або годин. Попри це, Міноборони погодилося, фактично вдвічі збільшивши вартість кожного безпілотника, та оголосило про пошук конкурентів SpaceX.

Однак альтернатив немає. Жодна інша компанія не пропонує порівнянного рішення: супутникове угруповання SpaceX налічує близько 10 000 апаратів – понад 60% від усіх, що перебувають на орбіті, що значно перевершує мережі OneWeb та Amazon Leo, які ще будуються.

Ця суперечка – частина ширшої напруженості між SpaceX та Пентагоном щодо ціноутворення. Паралельно відомства сперечалися і щодо вартості послуги прямого стільникового зв'язку через Starlink для іранських громадян, які намагаються обійти урядові відключення інтернету.

Обидва конфлікти демонструють одну тенденцію: зростаюча залежність американських збройних сил від SpaceX дає Ілону Маску дедалі більший вплив на критично важливі питання національної безпеки США.